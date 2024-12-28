Дієта при артриті: які продукти знижують симптоми запалення

Артрит може вразити будь-яку людину, незалежно від віку, включно з дітьми та молоддю.

Ревматоїдний артрит – це хронічне захворювання, що викликає біль, набряк і скутість суглобів. Спеціальної дієти при артриті немає. Просто рекомендується здорове різноманітне харчування.

Зокрема, риб’ячий жир допомагає зменшити загальне запалення та може допомогти зменшити біль у суглобах і скутість. Також варто споживати більше овочів та фруктів, олію та продукти, багаті на мононенасичені жири (наприклад, оливкову олію).

Що потрібно виключити з раціону при ревматоїдному артриті

Продукти, що містять трансжири:

масло та маргарин (при нагріванні вміст трансжирів збільшується)

оброблене червоне м’ясо тваринного походження (ковбаси, сосиски)

страви швидкого приготування (фаст-фуд, напівфабрикати)

промислові хлібобулочні вироби (кекси, торти, печиво, випічка та пончики)

Сіль

Споживання солі (хлориду натрію) понад 6 г на день може спричинити запалення. Високе споживання солі також може збільшити ризик високого кров’яного тиску для деяких людей.

Раніше ми писали, як покращити здоров’я серцево-судинної системи.

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