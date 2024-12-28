Дієта при артриті: які продукти знижують симптоми запалення

Артрит може вразити будь-яку людину, незалежно від віку, включно з дітьми та молоддю.
Ревматоїдний артрит – це хронічне захворювання, що викликає біль, набряк і скутість суглобів. Спеціальної дієти при артриті немає. Просто рекомендується здорове різноманітне харчування.
Зокрема, риб’ячий жир допомагає зменшити загальне запалення та може допомогти зменшити біль у суглобах і скутість. Також варто споживати більше овочів та фруктів, олію та продукти, багаті на мононенасичені жири (наприклад, оливкову олію).
Що потрібно виключити з раціону при ревматоїдному артриті
Продукти, що містять трансжири:
- масло та маргарин (при нагріванні вміст трансжирів збільшується)
- оброблене червоне м’ясо тваринного походження (ковбаси, сосиски)
- страви швидкого приготування (фаст-фуд, напівфабрикати)
- промислові хлібобулочні вироби (кекси, торти, печиво, випічка та пончики)
Сіль
Споживання солі (хлориду натрію) понад 6 г на день може спричинити запалення. Високе споживання солі також може збільшити ризик високого кров’яного тиску для деяких людей.
Раніше ми писали, як покращити здоров’я серцево-судинної системи.
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