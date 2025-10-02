Дієта, що подовжує життя: у чому секрет скандинавського харчування

Дієта / © Pexels

Нові наукові дані підтвердили: харчові звички безпосередньо впливають на тривалість життя. Дослідники Орхуського університету (Данія) з’ясували, що дотримання скандинавських рекомендацій щодо харчування асоціюється з істотно нижчим ризиком ранньої смерті.

Про це повідомило видання Earth.

Основа дієти — мінімізація червоного м’яса та цукру, а також регулярне споживання цільнозернових продуктів, бобових, риби та нежирних молочних виробів. Ідея не у суворих заборонах, а у балансі: меню має бути корисним і для здоров’я людини, і для довкілля.

Доцент Крістіна Дам та аспірантка Анна Бак Мерх проаналізували харчові звички понад 76 тисяч шведів, які з 1997 року фіксували свій раціон та спосіб життя. Результати показали: чоловіки й жінки середнього віку, які дотримувалися скандинавських рекомендацій, мали на 23% нижчу загальну смертність. Ефект зберігався навіть після врахування рівня доходів, освіти та фізичної активності.

Окремо науковці підкреслюють: найретельніше дотримання порад було пов’язане зі зниженням смертності від серцево-судинних захворювань. Це робить висновки особливо вагомими, адже вони доводять, що харчування напряму впливає на здоров’я, незалежно від соціально-економічних чинників.

Важливим аспектом є й турбота про довкілля. За оцінками вчених, на виробництво та споживання їжі припадає близько 30% світових викидів парникових газів. Тваринництво, надмірне використання природних ресурсів та харчові відходи лише посилюють проблему. Скандинавські рекомендації враховують ці виклики та закликають робити вибір на користь більш екологічних продуктів.

