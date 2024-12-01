Дієта SIRT: що їсти та скільки кілограмів можна втратити

Дієта SIRT - один з наймодніших методів схуднення. Про неї стало особливо відомо після того, як співачка Адель зізналася, що завдяки дієїті їй вдалося скинути понад 40 кг.

Дієта SIRT була створена Ейданом Хоггінсом та Гленом Маттеном, які представили її у своїй книжці 2016 року.

Її творці наполягають, що це не примха, а радше вони стверджують, що sirtfoods є секретом втрати жиру та запобігання хворобам. Однак експерти в галузі охорони здоров’я попереджають, що ця дієта може не виправдати ажіотажу та навіть бути поганою ідеєю.

Ця дієта заснована на дослідженні сіртуїнів (SIRT), групи з семи білків, виявилених в організмі, які, як було показано, регулюють різноманітні функції, включаючи метаболізм, запалення та тривалість життя. Певні природні рослинні сполуки можуть підвищувати рівень цих білків в організмі, і продукти, що містять їх, охрестили sirtfoods. Дієтологи кажуть, що за тиждень можна втратити понад три кілограми.

Проблема в тому, що немає багато доказів на підтримку цих тверджень. Поки що немає переконливих доказів того, що дієта SIRT має більш сприятливий вплив на втрату ваги, ніж будь-яка інша з обмеженням калорій.

Найважливішими в дієті SIRT є продукти, які повинні входити в щоденне меню, а не ті, які потрібно виключити.

Список продуктів, представлений Sirtfood Diet, включає:

листова капуста

червоне вино

полуниця

цибуля

соя

петрушка

оливкова олія першого віджиму

темний шоколад (85% какао)

зелений чай матча

гречана крупа

куркума

волоські горіхи

рукола

перець чилі

любисток

фініки

червоний цикорій

чорниця

каперси

кава

Дієта поєднує сиртуїни та обмеження калорій, що може спонукати організм виробляти більшу кількість сиртуїнів. Творці дієти стверджують, що дотримання дієти призведе до швидкої втрати ваги, зберігаючи м’язову масу та захищаючи вас від хронічних захворювань.

Як працює дієта SIRT

На думку дієтологів, варто обмежити споживання калорій. У перший тиждень ви повинні приймати лише 1000 калорій і лише їжу з високим вмістом білка.

Наступного тижня ви споживаєте 1500 калорій на день і їсте два рази, а також дві склянки зеленого соку.

Але в довгостроковій перспективі дієта SIRT не є здоровою дієтою, яку слід дотримуватися, оскільки вона дуже обмежує.

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