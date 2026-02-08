“Дієта спокою”: вчені знайшли простий спосіб зменшити агресію на третину

Неконтрольований гнів можна зменшити вживання омега-3

Вчені проаналізували результати майже 30 незалежних експериментів і дійшли висновку: регулярний прийом омега-3 (риб’ячого жиру) здатен знизити рівень агресії у людей на 28%.

Про результати масштабної роботи нейрокримінологів з Університету Пенсільванії пише ScienceAlert.

Універсальний ефект для мозку

Цей метод продемонстрував ефективність у всіх вікових групах, охопивши учасників від підліткового віку до 60 років. Ба більше, добавка допомагала вгамувати як неконтрольовані спалахи гніву у відповідь на провокацію, так і заздалегідь сплановану жорстоку поведінку.

Дослідники припускають, що ключову роль відіграють протизапальні властивості жирних кислот, які покращують роботу мозку. Омега-3 допомагає стабілізувати хімічні процеси в нервовій системі, що дозволяє людині краще контролювати власні емоції в критичні моменти.

Риба як заспокійливе

Хоча вчені наголошують, що риб’ячий жир не є «магічною пігулкою», здатною повністю викорінити насильство, вони радять використовувати його як дієвий допоміжний засіб. Нейрокримінологи закликають батьків агресивних дітей та дорослих зі складним характером переглянути своє меню.

Для досягнення результату достатньо додати до раціону всього одну-дві порції риби на тиждень або вживати відповідні добавки. Таке просте рішення не лише покращить поведінку, а й матиме доведений бонус для здоров’я — зниження ризику інсультів та серцевих нападів.

