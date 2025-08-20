Дієта вікінгів: як схуднути на 5 кілограмів за місяць без стресу

Дієта

Оригінальна дієта вікінгів, або скандинавська дієта, базується на раціоні стародавніх норманів. Вона знову стає популярною як природний метод схуднення без медикаментів. За словами дієтологині Лорен Гарріс-Пінкус, ключові принципи цієї дієти схожі на середземноморську: це акцент на цільних і натуральних продуктах, а не на оброблених.

Про це пише Bild.

Основні правила та сучасні рекомендації

За даними статистики, дотримуючись дієти вікінгів, можна втратити до 5 кілограмів за чотири тижні. Це відбувається завдяки поєднанню білків і вуглеводів з високим вмістом клітковини.

Налягайте на:

Овочі та коренеплоди: капуста, морква, буряк, пастернак.

Ягоди: чорниця, журавлина, малина.

Цільнозернові: овес, жито, ячмінь.

Бобові: горох, сочевиця, квасоля.

Риба та морепродукти: лосось, оселедець, скумбрія.

Нежирне м’ясо: курка, індичка.

Горіхи та насіння: волоські горіхи, насіння льону.

Олії: ріпакова олія замість тваринних жирів.

Молочні продукти: нежирні йогурти, сир.

Напої: вода, несолодкий чай або кава.

Уникайте:

Цукру.

Білого борошна.

Надмірно оброблених продуктів (напівфабрикатів, ковбас, солодких напоїв, снеків).

Великої кількості солі.

Сучасна версія цієї дієти відмовляється від надмірно жирних продуктів, які вікінги вживали для зігрівання в холодну пору року, адже надлишок насичених жирів може шкодити серцю.

Дієтологиня Лорен Гарріс-Пінкус наголошує, що перехід на натуральні продукти та обмеження цукру, солі й жиру — це надійний спосіб схуднути та покращити загальне здоров’я.

