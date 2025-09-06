Дієта "вуличної кішки": дійсно працює чи це модний тренд

Дієта "вуличної кішки"передбачає споживання їжі малими порціями / © Pixabay

У світі набирає популярності дієта «вуличної кішки», що передбачає споживання їжі малими порціями.

Про це пише Vogue.

Це стиль харчування, що передбачає споживання продуктів без кулінарної обробки: крихітні мариновані огірки, гречані крекери, ягоди та ферментовані молочні продукти.

Суть дієти зводиться до маленьких тарілок, а головний акцент робиться на рибному білку.

Список продуктів, які можна вживати:

Консервована жирна риба (сардини, лосось та скумбрія) та суші на рибній основі

Корнішони (та інші мариновані овочі, такі як капуста)

Ягоди, особливо чорниця

Ферментовані молочні продукти, такі як йогурт та кефір

Листова зелень

Крекери (особливо з цільних продуктів, таких як гречка)

Як дієта може сприяти сяючій шкірі

Дипломована дієтологиня Стефані Де Чіллаз зазначає науково підтверджену користь для здоров’я продуктів, що нині у тренді, пояснюючи, що деякі з них мають протизапальні властивості та сприяють правильному функціонуванню й зволоженню шкірного бар’єру.

Хоча дослідження й показали взаємозв’язок між харчуванням та станом шкіри, реакція на зміни в раціоні може відрізнятися.

