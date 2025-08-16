ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Здоров'я
Кількість переглядів
98
Час на прочитання
2 хв

Дієта за групою крові: кому і яких продуктів варто уникати

Основна ідея такої дієти полягає в тому, що кожна група крові передбачає специфічний перелік продуктів, які варто вживати. Тобто є продукти, які варто включити до свого раціону, а є й такі, які варто обмежити.

Автор публікації
Віра Хмельницька
Правильне харчування, яке відповідає групі крові, може суттєво покращити здоров'я

Правильне харчування, яке відповідає групі крові, може суттєво покращити здоров’я / © Associated Press

Дієта за групою крові набула популярності завдяки книзі доктора Пітера Д’Адамо «Eat Right 4 Your Type». Вона базується на теорії, що різні групи крові мають різні потреби в харчуванні, і що певні продукти можуть бути корисними або шкідливими залежно від вашої групи крові.

Харчування за групою крові

Люди з групою крові O (I), за теорією Д’Адамо, є «мисливцями» і мають споживати багато білка, особливо м’яса.

Що варто уникати: пшениця, кукурудза, жито та ячмінь можуть викликати проблеми з травленням.

Молочні продукти: молоко та сир можуть бути важкими для перетравлення.

Бобові: сочевиця та квасоля можуть викликати запалення.

Ідеальною буде дієта, яка складається з:

  • фруктів

  • овочів

  • м’яса

  • риби

  • горіхів

  • зернових

  • м’ятного чаю

  • настою шипшини

Люди з групою крові A (II), відомі як «землероби», повинні дотримуватися вегетаріанської дієти. Їм варто уникати будь-якого виду м’яса.

Молочні продукти: молоко та сир можуть викликати проблеми з травленням.

Пшениця: може викликати запалення та проблеми з травленням.

У харчуванні людей з другою групою крові повинні бути:

  • овочі

  • олії

  • крупи

  • фрукти — ананас, абрикос, грейпфрут, лимон, слива

  • риба та морепродукти — окунь, сардини, форель, тріска

Люди з ІІІ групою крові вважаються найбільш адаптивними і можуть їсти досить широкий набір продуктів. Наприклад:

  • м’ясо

  • рибу

  • яйця

  • молоко

  • крупи

  • овочі

  • фрукти

Що варто уникати: кукурудзу — може викликати проблеми з метаболізмом.

М’ясо курки — може викликати проблеми з імунною системою.

Люди з групою крові AB (ІV), або «загадки», мають змішану дієту, але їм варто уникати червоного м’яса.

Кукурудза — може викликати проблеми з метаболізмом. Гречка — може викликати запалення.

Людям з четвертою групою крові рекомендовано їсти невеликими порціями протягом дня. Можна їсти та пити:

  • рибу

  • ікру

  • сою

  • рис

  • ягоди

  • червоне вино

Важливо: багато лікарів-дієтологів критикують дієту за групою крові, оскільки вона може призвести до недостатнього споживання деяких необхідних для здоров’я продуктів, таких як фрукти та овочі, а також до перевищення кількості інших продуктів, таких як м’ясо та жир. Тому, якщо ви хочете змінити своє харчування, або почати будь-яку дієту, варто звернутися до лікаря.

Раніше ми писали про кавову дієту. Як вона працює та скільки можна скинути зайвої ваги протягом тижня читайте у новині.

