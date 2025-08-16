- Дата публікації
Дієта за групою крові: кому і яких продуктів варто уникати
Основна ідея такої дієти полягає в тому, що кожна група крові передбачає специфічний перелік продуктів, які варто вживати. Тобто є продукти, які варто включити до свого раціону, а є й такі, які варто обмежити.
Дієта за групою крові набула популярності завдяки книзі доктора Пітера Д’Адамо «Eat Right 4 Your Type». Вона базується на теорії, що різні групи крові мають різні потреби в харчуванні, і що певні продукти можуть бути корисними або шкідливими залежно від вашої групи крові.
Харчування за групою крові
Люди з групою крові O (I), за теорією Д’Адамо, є «мисливцями» і мають споживати багато білка, особливо м’яса.
Що варто уникати: пшениця, кукурудза, жито та ячмінь можуть викликати проблеми з травленням.
Молочні продукти: молоко та сир можуть бути важкими для перетравлення.
Бобові: сочевиця та квасоля можуть викликати запалення.
Ідеальною буде дієта, яка складається з:
фруктів
овочів
м’яса
риби
горіхів
зернових
м’ятного чаю
настою шипшини
Люди з групою крові A (II), відомі як «землероби», повинні дотримуватися вегетаріанської дієти. Їм варто уникати будь-якого виду м’яса.
Молочні продукти: молоко та сир можуть викликати проблеми з травленням.
Пшениця: може викликати запалення та проблеми з травленням.
У харчуванні людей з другою групою крові повинні бути:
овочі
олії
крупи
фрукти — ананас, абрикос, грейпфрут, лимон, слива
риба та морепродукти — окунь, сардини, форель, тріска
Люди з ІІІ групою крові вважаються найбільш адаптивними і можуть їсти досить широкий набір продуктів. Наприклад:
м’ясо
рибу
яйця
молоко
крупи
овочі
фрукти
Що варто уникати: кукурудзу — може викликати проблеми з метаболізмом.
М’ясо курки — може викликати проблеми з імунною системою.
Люди з групою крові AB (ІV), або «загадки», мають змішану дієту, але їм варто уникати червоного м’яса.
Кукурудза — може викликати проблеми з метаболізмом. Гречка — може викликати запалення.
Людям з четвертою групою крові рекомендовано їсти невеликими порціями протягом дня. Можна їсти та пити:
рибу
ікру
сою
рис
ягоди
червоне вино
Важливо: багато лікарів-дієтологів критикують дієту за групою крові, оскільки вона може призвести до недостатнього споживання деяких необхідних для здоров’я продуктів, таких як фрукти та овочі, а також до перевищення кількості інших продуктів, таких як м’ясо та жир. Тому, якщо ви хочете змінити своє харчування, або почати будь-яку дієту, варто звернутися до лікаря.
