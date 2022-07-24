Дієтолог назвав несподіваний ефект від вживання насіння соняшника

Незважаючи на те, що насіння має певну цілющу силу, важливо знати про соняшник більше.

Експерт з питань харчування та автор книг із дієтології Тобі Амідор проаналізував побічні ефекти вживання насіння соняшнику.

Читайте далі і ознайомтеся з деякими ефектами вживання насіння.

Насіння соняшника може допомогти боротися із запаленням

За словами експерта, насіння соняшника містить як мононенасичені, так і поліненасичені жири.

Наявність здорової норми моно- та поліненасичених жирів у вашому раціоні може допомогти зменшити запалення.

"Доведено, що ненасичені жири допомагають зменшити запалення", — каже Амідор.

Ви можете перевищити щоденну норму споживання солі

"Вибір солоного насіння соняшника, безсумнівно, може підвищити щоденну рекомендовану кількість натрію", — каже Амідор.

Тож, дієтологи рекомендують вибирати насіння без солі.

Покращує здоров’я серця

"Дослідження, опубліковане в журналі Circulation, показало, що учасники, які їли більше насіння, включаючи соняшникове, мали менший ризик серцево-судинних захворювань (ССЗ) і факторів ризику серцево-судинних захворювань, включаючи високий рівень холестерину", — пояснює Амідор.

Так само насіння соняшника може допомогти знизити артеріальний тиск. Якщо ваш тиск занадто високий, це може пошкодити кровоносні судини, які постачають кров до серця, що потенційно спричиняє серцевий напад або серцеву недостатність у разі перевантаження.

Контроль рівня цукру в крові у людей з діабетом

За даними видання Cureus Journal of Medical Science, насіння соняшника містить хлорогенову кислоту, яка, як показали дослідження, знижує рівень цукру в крові. Інші дослідження також показали, що продукт забезпечує кращий глікемічний контроль, тобто ці насіння мають протидіабетичні властивості.

"Дослідження, опубліковане в Journal of Chemical and Pharmaceutique Research, розглядало вплив споживання насіння соняшника на рівень цукру в крові людей з діабетом", — пояснює Амідор.

Таким чином, дослідники припустили, що ті, хто їв насіння, продемонстрували позитивне та швидке зниження рівня цукру в крові натщесерце порівняно з тими, хто був у контрольній групі.

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