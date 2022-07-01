Дієтологи назвали 5 несподіваних наслідків вживання помідорів

Вони не лише смачні, але й мають потенційну користь для здоров’я.

Незалежно від того, чи ви додаєте їх до гамбургеру, кладете у салат, щоб додати трохи кольору та текстури, або пасеруєте їх із часником для пасти, ніщо не покращить їжу так, як свіжі помідори.

Однак помідори не для всіх. Вони є одним з найпоширеніших алергічних продуктів. Вони також можуть викликати деякі неприємні симптоми травлення.

З іншого боку, помідори також є потужними антиоксидантами та містять багато інших необхідних вітамінів і поживних речовин.

Ви матимете менший ризик пошкодження шкіри від сонячних променів

Помідори містять багато каротиноїдів, особливого типу антиоксидантів, які захищають вашу шкіру від сонячних опіків.

Дослідження 2017 року в Scientific Reports показало, що регулярне вживання помідорів може запобігти ураженню шкіри.

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Настрій покращиться

Помідори не тільки покращують смак вашої страви, але й можуть покращити ваш настрій.

Дослідження 2013 року в The Journal of Affective Disorders показало, що учасники експерименту, які їли помідори від двох до шести разів на тиждень, мали на 46% менше шансів отримати симптоми депресії порівняно з тими, хто їв помідори рідше одного разу на тиждень. Примітно, що інші продукти, використані в дослідженні, не дали такого ж ефекту.

Дослідники не впевнені, які поживні речовини викликають такий ефект, але вони вважають, що це можуть бути антиоксиданти, включно з лікопіном.

У вас може бути розлад травлення

Помідори не для всіх. Наприклад, якщо у вас кислотний рефлюкс, цей продукт може спровокувати ваші симптоми, викликаючи низку неприємних відчуттів, таких як печія, здуття живота або нетравлення.

Свіжі помідори містять лимонну та яблучну кислоти, які, як правило, підвищують кислотність шлунка.

Регулярне споживання свіжих помідорів сприяє підвищенню вироблення шлункового соку, що може погіршити кислотний рефлюкс.

Це не обов’язково означає, що ви взагалі не можете їсти помідори, але вам, швидше за все, доведеться дотримуватися дієти щодо цього продукту.

Фото: Олександр Луценко, ТСН.ua

Організм може засвоювати залізо ефективніше

Чи знаєте ви, що деякі продукти насправді допомагають вашому організму краще засвоювати інші поживні речовини? Помідори є одним із таких продуктів,.

Зокрема, вони можуть допомогти вам засвоїти залізо, мінерал, який відіграє ключову роль у виробленні гемоглобіну та міоглобіну, білків, що допомагають переносити кисень до м’язів і органів по всьому організму.

Помідори здатні досягти цього завдяки вражаючому вмісту вітаміну С: 1 чашка містить 27% рекомендованої добової норми.

Рани можуть швидше загоюватися

Вітамін С необхідний для вироблення колагену, білка, що міститься в сполучних тканинах і допомагає загоєнню ран.

Постійне споживання вітаміну С може допомогти організму швидше відновитися, коли ви зазнали поранення, відновитися після операції або у разі пролежнів.

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