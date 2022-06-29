Дієтологи назвали 6 найкращих продуктів для зменшення запалення в організмі

Хронічне запалення в організмі пов’язане з безліччю захворювань.

Здорова дієта – це не тільки намагання виглядати добре. Звичайно, повноцінне харчування може допомогти регулювати вагу, здоров’я шкіри і навіть волосся, але також важливо, щоб ваше тіло було молодим і стійким протягом тривалого часу.

Вживання продуктів, які сприяють запаленню в організмі, може негативно вплинути на старіння, тому важливо зосередитися на найкращих продуктах, щоб допомогти зменшити запалення з віком.

Хронічне запалення в організмі пов’язане з безліччю захворювань:

серцево-судинними недугами,

діабетом,

деменцією,

аутоімунними захворюваннями,

раком.

Зменшення запалення в організмі є одним із найкращих способів знизити ризик захворювання в подальшому житті, тому вам слід розглянути можливість включення наступних шести продуктів у свій раціон.

Цвітна капуста

"Цвітна капуста містить антоксантини — тип рослинного пігменту, який надає цвітній капусті кремово-білий колір", — каже дієтолог Маккензі Берджесс.

Ці антоксантини також мають протизапальну дію, що робить їх хорошим вибором для насолоди, особливо у віці.

Якщо ви не найбільший шанувальник цвітної капусти, Берджесс рекомендує знайти розумні способи додати її у свої страви. Наприклад додавати до страв в якості пюре з цвітної капусти, чи класти до начинок.

Ягоди

"Ягоди є прекрасним джерелом вітамінів, мінералів та антиоксидантів, які допомагають зменшити запалення протягом усього життя і, безумовно, з віком", — каже письменниця про здорову їжу та блогерка Меггі Міхалчик, RDN.

Антоціани, які містяться в ягодах, мають протизапальну дію, починаючи від допомоги імунній системі і закінчуючи зниженням запальних маркерів, пов’язаних з деякими захворюваннями.

Чорниця

Хоча ягоди можуть допомогти при запаленні в цілому, чорниця, зокрема, широко відома своїми протизапальними ефектами, особливо коли йдеться про старіння.

"Ці ягоди невеликого розміру є хорошим джерелом вітаміну С і містять багато рослинного пігменту під назвою антоциани, який одночасно має антиоксидантну дію і може допомогти зменшити запалення в організмі", — говорить Берджесс.

Чорниця також може відігравати важливу роль у підтримці здорового дорослішання. Спробуйте додавати чорницю у свої страви та закуски, поєднуючи їх з ранковими стравами, полуденним міксом або салатами.

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Фініки

"Фініки можуть бути невеликими, але вони насичені різними поживними речовинами, включаючи калій, клітковину та тип рослинної сполуки, яка називається поліфеноли, — каже Берджесс.

Дослідження показують, що поліфеноли можуть зменшити окислювальний стрес і запалення, що допомагає захистити організм від хронічних захворювань, таких як хвороби серця, діабет та рак.

Лосось

"Лосось є хорошим джерелом Омега-3 жирних кислот, які можуть допомогти боротися із запаленням, — каже Міхалчик.

Споживання Омега-3 жирних кислот не тільки зменшує запальні маркери у пацієнтів з діабетом і серцево-судинними захворюваннями, але також може допомогти у запобіганні захворювань та оптимізації метаболічного здоров’я. Вони навіть допомагають боротися з атеросклерозом, станом, який викликає утворення бляшок на стінках артерій, що може перешкоджати кровотоку і підвищувати ризик серцевих захворювань.

Фото: pixabay.com

Оливкова олія

"Оливкова олія багата здоровими мононенасиченими жирами та антиоксидантами, які, як було доведено, зменшують запалення", – каже Міхалчик.

Це легко поливати зверху на багато різних продуктів, і я рекомендую використовувати органічну оливкову олію першого віджиму, яка не є сумішшю, щоб гарантувати, що ви отримуєте якнайбільше поживних речовин. Деякі суміші змішують з іншими маслами, які не є оливковою олією.

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