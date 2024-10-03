Дієтологи назвали десерти, які не шкодять фігурі: їх можна легко приготувати вдома

Якщо ви дотримуєтеся дієти, навіть дуже жорсткої, то такі десерти варто включити до свого щоденного раціону. Адже вони не лише смачні, а ще дуже корисні для здоров’я. Тим паче, ви можете з легкістю приготувати їх вдома. А ще ці смаколики допомагають схуднути, налагоджують правильну роботу кишківника та піднімають настрій.

Які десерти не шкодять фігурі та корисні для здоров’я

Мармелад. На сто грамів фруктового мармеладу припадає лише 80 ккал. Цей десерт вкрай корисний для кісткової тканини, нервової системи та кишківника. Найкориснішим буде мармелад, приготований власноруч, адже магазинний може містити барвники та консерванти. Для того, щоб приготувати домашній мармелад, треба нагріти склянку яблучного соку, додати 6 столових ложок цукру, 2 столові ложки лимонного соку і 30 грамів желатину. Все ретельно розмішайте, розлийте у форми та остудіть.

На сто грамів фруктового мармеладу припадає лише 80 ккал. Цей десерт вкрай корисний для кісткової тканини, нервової системи та кишківника. Найкориснішим буде мармелад, приготований власноруч, адже магазинний може містити барвники та консерванти. Для того, щоб приготувати домашній мармелад, треба нагріти склянку яблучного соку, додати 6 столових ложок цукру, 2 столові ложки лимонного соку і 30 грамів желатину. Все ретельно розмішайте, розлийте у форми та остудіть. Зефір також відноситься до желейних десертів. Його калорійність може бути трохи вищою, ніж у мармеладу, однак він ситніший, тому десерт треба їсти невеликими порціями. Зефір також можна приготувати вдома. За традиційним рецептом смаколик готують зі збитого курячого білка, яблучного пюре, цукру та желатину.

також відноситься до желейних десертів. Його калорійність може бути трохи вищою, ніж у мармеладу, однак він ситніший, тому десерт треба їсти невеликими порціями. Зефір також можна приготувати вдома. За традиційним рецептом смаколик готують зі збитого курячого білка, яблучного пюре, цукру та желатину. Печені яблука – це природний десерт, який не потребує додавання цукру та інших інгредієнтів. Такий смаколик буде вкрай ситним, адже містить рослинну клітковину, яка ще сприятиме належному травленню. За рахунок вмісту вітамінів та мінералів цей осінній десерт вкрай корисний для здоров’я. Печені яблука можна посипати горіхами та корицею, щоб зробити десерт більш смачним.

– це природний десерт, який не потребує додавання цукру та інших інгредієнтів. Такий смаколик буде вкрай ситним, адже містить рослинну клітковину, яка ще сприятиме належному травленню. За рахунок вмісту вітамінів та мінералів цей осінній десерт вкрай корисний для здоров’я. Печені яблука можна посипати горіхами та корицею, щоб зробити десерт більш смачним. Пиріг із батату з цільнозерновою скоринкою. Батат містить купу вітамінів, мінералів та антиоксидантів, які позитивно впливають на всі системи організму. А за рахунок низької калорійності солодка картопля сприятиме швидкому та безпечному схудненню. Такий десерт можна готувати з додаванням цільнозернового борошна, тоді скоринка пирога буде золотавою та хрумкою. За рахунок вмісту великої кількості клітковини такий десерт наситить організм на тривалий проміжок часу, тому сприятиме швидкому схудненню.

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