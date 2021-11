Дієтологи назвали кращі напої для спалювання жиру

Калорії можуть надходити до раціону через певні напої.

Дієтологи з США назвали способи як і що правильно пити, щоб не набрати зайвої ваги.

Рекомендації спеціалістів публікує Eat This, Not That!

Також читайте Кетодієта: що можна їсти і наскільки вона ефективна

Фахівці вважають, що потрібно пити велику кількість води і чаю, а також відмовитися від надмірного споживання спиртного.

Дієтолог Бренда Перальта назвала звичайну чисту воду основним напоєм для людей, які збираються схуднути.

“Випиваючи багато води, ви забезпечуєте роботу всіх систем організму. У вас буде краще працювати кишківник і зберігатиметься відчуття ситості”, — сказала спеціаліст.

Іншим важливим напоєм для схуднення Перальта назвала чай. Вона вважає, що неважливо, який саме чай пити, тому що він містить антиоксиданти. Однак дієтолог радить звертати більше уваги на зелений чай, так як він прискорює метаболізм.

Одним з головних ворогів дієти фахівці називають алкоголь.

"Алкогольні напої, зазвичай, дуже калорійні і можуть містити багато цукру", — сказала дієтолог Джейн Ковін.

Вона рекомендує випивати не більше келиха вина в день і нагадує, що відмова від алкоголю значно знижує ризик захворювань печінки, серцево-судинної системи та навіть деяких форм раку.

Крім того, Джейн Ковін радить відмовитися від солодких алкогольних коктейлів, які містять не лише пусті калорії спиртного напою, але й дуже багато додаткового цукру.

Раніше стало відомо, що нове дослідження китайський вчених показало, що вживання двох чашок кави та чаю на день може на третину знизити ризик інсульту та деменції.

Читайте також:

Дієта необов’язкова: розвінчуємо 3 найпопулярніші міфи про грудне вигодовування