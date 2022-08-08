Дієтологи назвали найкращі овочі для молодості шкіри

Їжте ці овочі регулярно, щоб ваша шкіра виглядала молодою!

Старіння може бути неминучим, але є способи допомогти вашій шкірі виглядати молодою, дотримуючись правильного харчування.

Насправді наша шкіра є органом і постійно регенерує та вирощує нові клітини. Вибираючи здорове харчування, ви можете справді покращити здоров’я вашої шкіри з часом!

Покращення якості нашої шкіри починається з вибору здорового способу життя, як-от достатнього сну, помірного споживання алкоголю, споживання великої кількості фруктів і овочів і регулярних фізичних вправ.

Одними з найкращих поживних речовин для покращення здоров’я шкіри та запобігання старінню є вітамін С, вітамін А, цинк і антиоксиданти.

Давайте подивимося на овочі, які мають найвищий вміст поживних речовин для здоров’я шкіри, і як їх регулярно вживати в їжу для старіючої шкіри.

Солодкий перець

Болгарський перець багатий на вітаміни А і С. Червоний болгарський перець, одне з найбагатших джерел вітаміну С, містить майже 170% рекомендованої щоденної норми вітаміну С!

Отримання достатньої кількості вітаміну С сприяє виробленню колагену, компоненту створення нового здорового шару шкіри.

Фото: ТСН.ua

Брокколі

У брокколі більше вітаміну С, ніж у більшості цитрусових. Брокколі також є джерелом цинку та лютеїну, які сприяють здоров’ю шкіри.

Цинк є антиоксидантом, що допомагає нашій шкірі загоюватися від пошкоджень, у тому числі сонячних. Лютеїн - це тип каротиноїду, як і вітамін А, який допомагає підвищити еластичність шкіри та захищає від шкідливого впливу сонця.

Томати

Помідори - це комора поживних речовин, причому вітамін С і лікопін є найбільш насиченими поживними речовинами в томатах. Незалежно від того, купуєте ви їх консервованими чи свіжими, помідори є джерелом вітаміну, який покращує шкіру.

У свіжих помідорах більше вітаміну С, ніж у оброблених, але оброблені помідори насправді виділяють більше лікопіну, який забезпечує безліч інших переваг для здоров’я шкіри! Лікопін є антиоксидантом, який допомагає усунути пошкодження шкіри та може з часом згладити зміни текстури шкіри.

Вживайте томати з оливковою олією, сіллю, перцем і оцтом.

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Червона капуста

Капуста червоноголова - овоч, що насичений антиоксидантами та вітамінами для здоров’я шкіри. Червона капуста містить вітаміни А, С і антоціани, які є антиоксидантами, які можуть покращити здоров’я шкіри після УФ-променів.

200 г фіолетової капусти містить понад 50% рекомендованої добової дози вітаміну С. Без достатньої кількості вітаміну С виробництво колагену в організмі зменшиться. Колаген відповідає за фактор еластичності нашої шкіри, завдяки чому вона виглядає сяючою та гладкою.

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