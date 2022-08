Дієтологи назвали п'ять особливо шкідливих для фігури продуктів

Спеціалісти радять уникати споживання деяких продуктів, щоб не набрати зайвої ваги.

У матеріалі Eat This, Not That! вони назвали їх.

Дієтологиня Ліза Янг насамперед відзначила бублики. За калорійністю вона прирівняла один з'їдений бублик до чотирьох-п'яти скибочок хліба і пояснила це тим, що їх рідко їдять у чистому вигляді.

"Вони часто використовуються як сніданок з різними начинками, такими як вершковий сир, арахісова олія та інші висококалорійні продукти", — додала вона.

Другими у списку стали пластівці для сніданку, в яких, на думку фахівців, мало поживних речовин.

"Люди нерідко асоціюють пластівці з корисною їжею, але солодкі пластівці часто містять стільки ж або навіть більше доданого цукру, ніж печиво", - пояснила Янг.

Дієтолог Моргін Клер додав, що з'їдені на сніданок пластівці можуть призвести до різкого підвищення рівня цукру в крові.

Найбільш небезпечною для здоров'я та фігури дієтологи вважають солодку газовану воду, в якій не міститься практично нічого, крім цукру.

Четвертим у списку став білий хліб, який, за словами фахівців, зазнає сильної обробки при виготовленні та позбавляється поживних речовин. Він містить велику кількість вуглеводів, а вживання такого хліба у великих кількостях веде до набору ваги.

Останніми у списку стали макарони з рафінованого пшеничного борошна. Дієтологи пояснили, що в них багато вуглеводів і немає клітковини.

