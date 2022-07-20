Дієтологи назвали продукт, який необхідний людям за 50

Ці багаті на антиоксиданти продукти можуть бути особливо корисними з віком.

Якщо вам за 50+, їжте ягоди щодня.

Лікар-дієтолог Білл Бредлі пише, що ягоди містять біологічно активні рослинні сполуки, які відіграють важливу роль у зниженні ризику захворювань, пов’язаних із віком, — що особливо важливо після 50 років, коли ваш ризик розвитку цих станів здоров’я значний. збільшується.

Ягоди є хорошим джерелом антиоксидантів, які поглинають вільні радикали, такі як антоціани, ресвератрол і елагова кислота, які пов’язані з уповільненням прогресування аутоімунних і вікових захворювань.

"Оскільки ягоди також мають високий вміст флавоноїдів, вони допомагають знизити ризик розвитку серцевих захворювань", — каже він, зазначивши, що вони також сприяють зниженню ЛПНЩ або "поганого" холестерину.

Контроль рівня холестерину особливо важливий для людей старше 50 років, коли частота серцево-судинних захворювань у цьому віці становить 40% і зростає до 75% після 60 років. Взяття під контроль рівня холестерину раніше може допомогти знизити ризик цього захворювання.

Фото: pixabay.com

"Ягоди також зменшують запалення. Вони також містять кілька вітамінів і мінералів, які допомагають покращити загальний стан здоров’я", – додає Бредлі, підкреслюючи, що в них багато вітаміну С, вітаміну К1, марганцю, міді та фолієвої кислоти.

Ягоди також пов’язані з покращенням здоров’я мозку з віком. Бредлі вказує нам на дослідження 2020 року, проведене Університетом Тафтса, яке виявило, що люди, які споживали менше ягід, мають більший ризик розвитку хвороби Альцгеймера та пов’язаної з нею деменції. До цього моменту "ягоди містять антоціани, які допомагають людям віком 50 років і старше бути розумовими", — каже він.

Чорниця

Це фаворит дієтологов. Саме чорницю вони обирають для зменшення запалення.

Будь-яка ягода є чудовим вибором для вашого здоров’я. Ожина, полуниця та малина є одними з найбільш популярних (і багаті антиоксидантами!), але, наприклад, журавлина також є чудовою.

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Незалежно від того, що ви їсте: вершковий сир, вівсяну кашу, банановий смузі, салат додавайте до страв ягоди.

Ягоди особливо корисні для людей віком 50 років і старше.

Попередні дослідження показують, що переривчасте голодування може бути стратегією зниження загального холестерину, поганого холестерину ЛПНЩ та підвищення хорошого.

Але зауважте, період голодування 16-8 годин, коли ви їсте протягом восьми годин і п'єте тільки воду протягом 16 годин, є популярним і оптимальним методом.

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