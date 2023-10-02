Дієтологині назвали п'ять продуктів, які потрібно їсти для зростання волосся

Густе, пишне та здорове волосся пов'язане з багатьма факторами, в тому числі стресом, генетикою, навколишнім середовищем та вашим харчуванням.

Що потрібно їсти, щоб волосся було густим, розповіли дієтологині Валері Агієман та Стефані Сассос.

Так, за їхніми словами, для здорового волосся необхідні такі вітаміни і поживні речовини:

Омега-3 жирні кислоти;

Нежирні білки;

Вітаміни В-комплексу;

Жиророзчинні вітаміни;

Залізо.

Також важливе значення для зміцнення волосся, нігтів і шкіри має наявність здорової мікрофлори кишківника. Якщо ви шукаєте, що з'їсти для швидкого росту волосся, зверніть увагу на такі продукти.

Лосось

Це найпоживніший сорт риби, який приносить неймовірні переваги для здоров'я. Він підтримує здоров'я серця, покращує настрій та допомагає боротися з запаленнями. Також лосось є чудовим джерелом Омега-3 жирних кислот, які є ключовими для здоров'я волосся. Одне з досліджень показало, що Омега-3 допомагає значно зменшити випадіння волосся, а також збільшити його густоту. На жаль, наше тіло не виробляє Омега-3 природнім чином, тому це добавлення потрібно шукати в їжі.

Лосось додатково містить селен і вітаміни В та D, які, коли працюють разом, допомагають зробити волосся сильним і здоровим. Багато організацій охорони здоров'я рекомендують вживати рибу не рідше двох разів на тиждень, тому лосось неодмінно потрібно додати до свого раціону.

Яйця

Яйця містять білки та інші поживні речовини, які сприяють здоров'ю волосся (зокрема, залізо, холін, вітаміни А, D та В12. Ще дві речовини, які можна знайти в яйцях, зеаксатин і лютеїн, відіграють ключову роль у підтримці здоров'я клітин.

В яйцях містяться вітаміни групи В, особливо біотин. Він сприяє росту волосся. А ось дефіцит біотину часто стає причиною випадіння. Часто такі проблеми з'являються у вагітних або жінок, які годують грудьми.

Горіхи

Продукти для зростання волосся / Фото: Pexels

Зокрема, додайте до свого раціону арахіс, кеш'ю, волоські горіхи і мигдаль, які є чудовим джерелом білка, здорових жирів, цинку і біотину, які підтримують здоров'я шкіри голови, стимулюють ріст волосся і запобігають випадінню. Смачним варіантом є горіхове масло, яке також насичене поживними речовинами.

Значним джерелом біотину і цинку є арахіс. Також всього 1/4 чашки цих горіхів містить до 9 г рослинних білків, 4 г клітковини і унікальну суміш антиоксидантів. В бразильських горіхах міститься селен. Як показали дослідження, він також сприяє росту волосся. Лише в одному бразильському горіхові є близько 90 мікрограмів селену, тому на день можна вживати не більше чотирьох. Селен надважливий для роботи гормонів щитовидної залози, які допомагають врегулювати ріст волосся.

Сардини

Хоча сардини не можна назвати найпопулярнішим сортом риби, адже вони відрізняються характерним смаком, вони наповнені поживними речовинами, які стимулюють ріст волосся. Зокрема, в них містяться Омега-3 жирні кислоти та вітамін D. Останній, до речі, підтримує розвиток волосяних фолікулів.

Вітамін D вважається життєво необхідним для підтримки росту волосся, адже коли його не вистачає в організмі, може сповілнюватися ріст нового волосся. Особливо у людей з хронічним випадінням. В одному науковому огляді дефіцит вітаміну D пов'язали з алопецією — аутоімунним захворюванням, яке викликає залисини на шкірі голови і інших ділянках тіла.

Якщо ви оберете консервовані сардини з кістками, то додатково отримаєте порцію кальцію, який відіграє важливу роль у підтримці здоров'я волосся. Одна порція сардин також містить 25% від рекомендованої добової норми заліза. Цей мінерал потрібен для запобігання випадіння волосся.

Насіння чіа

Вони є веганським джерелом Омега-3 жирних кислот, а також наповнені корисною для кишківника клітковиною і антиоксидантами, що боряться із хворобами. Також насіння чіа вважають повноцінним білком, оскільки в них міститься на 20% більше білка, ніж в соєвих бобах.

В насінні чіа можна знайти мідь і цинк, які є ключовими мінералами для підтримки загального здоров'я волосся. Цинк вважається активатором ферментів, що стимулюють перетворення білка, який необхідний для росту волосся. Мідь відіграє важливу роль у відновленні росту нового волосся.

Читайте також: