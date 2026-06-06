Дієтолог назвав чотири популярні продукти, через які може страждати ваша селезінка

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Дієтолог звернув увагу на чотири категорії продуктів і напоїв, які можуть негативно позначатися на роботі селезінки. Хоча окремого раціону для підтримання цього органа не існує, фахівці рекомендують обмежувати продукти, що провокують запалення, метаболічні порушення та проблеми з печінкою.

Про це повідомило видання Verywell Health.

За словами експертів, здоров’я печінки та селезінки тісно пов’язані між собою. Саме тому продукти, які шкодять печінці, можуть опосередковано впливати й на роботу селезінки.

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До переліку найнебажаніших продуктів дієтолог відніс оброблене м’ясо — бекон, ковбаси, хот-доги, салямі та м’ясні делікатеси. Вони містять багато солі, насичених жирів і консервантів, що можуть сприяти розвитку запальних процесів та погіршенню кардіометаболічного здоров’я.

Також фахівець радить не зловживати насиченими жирами. Дослідження свідчать, що їх надмірне споживання пов’язане з накопиченням жиру в печінці та підвищенням рівня печінкових ферментів. Такі зміни можуть збільшувати ризик розвитку жирової хвороби печінки, яка нерідко супроводжується збільшенням селезінки.

До списку потрапили й рафіновані вуглеводи. Вони здатні провокувати різкі коливання рівня цукру в крові та сприяти розвитку інсулінорезистентності. Експерти рекомендують частіше обирати цільнозернові продукти, багаті на клітковину.

Окрему небезпеку становить надмірне вживання алкоголю. За даними дослідників, спиртне може порушувати роботу клітин селезінки, впливати на її розмір та послаблювати імунні функції органа. Крім того, хронічне зловживання алкоголем є одним із чинників розвитку захворювань печінки, які також позначаються на стані селезінки.

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Селезінка розташована у верхній лівій частині черевної порожнини та є важливою частиною лімфатичної системи. Вона допомагає організму боротися з інфекціями, підтримує баланс рідини та бере участь у регуляції об’єму крові. Попри те, що людина може жити без селезінки, її відсутність знижує здатність організму протистояти деяким інфекціям.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які продукти сприяють здоров’ю щитоподібної залози, а які можуть негативно впливати на її роботу.

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