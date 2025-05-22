Дієтолог сказав, яку здорову їжу не можна вживати перед сном

Фрукти та овочі / © pixabay.com

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Час від часу майже кожен дозволяє собі щось солоденьке перед сном. Здається, що шматочок фрукта — це невинна звичка. Але фахівці попереджають: навіть така альтернатива може мати негативні наслідки для здоров’я.

Про це пише Mail Online.

Як пояснює дієтолог Кайл Кроулі, кислі продукти, такі як апельсини чи помідори, стимулюють активне виділення шлункової кислоти. У результаті можуть виникати симптоми рефлюксу, зокрема печія. Це знайоме багатьом відчуття печіння у грудях виникає, коли кислота зі шлунка піднімається вгору до стравоходу — найчастіше у вечірній час, коли організм переходить у горизонтальне положення.

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Що ще гірше — за словами фахівців, хронічний рефлюкс може з часом підвищувати ризик розвитку раку шлунка чи стравоходу, якщо його не лікувати.

Ситуацію ускладнює те, що симптоми рефлюксу часто дуже схожі на ранні ознаки онкології — це труднощі з ковтанням, нудота, дискомфорт у горлі. Через це діагноз може залишатися непоміченим протягом тривалого часу.

Проте, за словами експертів, запобігти проблемі досить просто — достатньо не їсти за кілька годин до сну.

«Намагайтеся не їсти повноцінну страву перед сном — ані за столом, ані в ліжку. Це може призвести до поганого травлення та неспокійного сну», — рекомендує Кроулі.

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Наукові дані підтверджують: пізні вечері справді збільшують ризик виникнення кислотного рефлюксу, що часто супроводжується порушенням сну та подразненням слизової. Причина — у механізмі самого рефлюксу: коли людина лежить, шлункова кислота легше потрапляє до стравоходу і подразнює його тканини.

Особливо небезпечно їсти кислу їжу просто в ліжку, застерігає Кроулі.

«Якщо вже дуже хочеться їсти в ліжку — робіть це сидячи прямо, а не лягаючи одразу після цього. Це допоможе вам краще спати і зменшить ризик нічних пробуджень», — розповів дієтолог.

Також він радить уникати жирної їжі перед сном. Справа в тому, що вона стимулює вироблення гормону, який розслабляє клапан на вході до шлунка — а це полегшує потрапляння кислоти до горла. Кислі продукти — як-от апельсини, томати чи грейпфрути — додатково подразнюють цей клапан.

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Що краще їсти перед сном?

У разі нічного голоду, Кроулі радить обирати менш агресивні для шлунка продукти.

«Натомість оберіть горіхи або молоко перед сном, якщо дуже хочеться перекусити ввечері», — сказав дієтолог.

Серед найпоширеніших проявів рефлюксу — тривалий кашель (більше восьми тижнів), постійне покашлювання, захриплість та біль у горлі. У багатьох пацієнтів ці симптоми проходять непомітно, без класичної печії, бо тканини стравоходу втрачають чутливість через постійний контакт з кислотою.

Ці «тихі» прояви хвороби можуть залишатися без уваги, що підвищує ризик небезпечних ускладнень. Найважче ураження — рак стравоходу, що розвивається внаслідок тривалого впливу шлункової кислоти на клітини.

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