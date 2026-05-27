Дієтологи назвали 4 перекуси, які можуть допомогти знизити кров’яний тиск

Правильно підібрані перекуси можуть не лише втамувати голод, а й допомогти підтримувати здоровий кров’яний тиск. Дієтологи розповіли, які продукти найкраще впливають на серце та судини завдяки вмісту калію, магнію, кальцію, клітковини й антиоксидантів.

Про це повідомило видання Verywell Health.

Одним із найкорисніших варіантів фахівці називають поєднання апельсинів, сиру з низьким вмістом натрію та фісташок. Дієтологиня Лорен Манакер пояснила, що апельсини містять калій, який допомагає збалансувати рівень натрію в організмі. Сир є джерелом кальцію, що відіграє важливу роль у регуляції кров’яного тиску, а фісташки містять калій, магній та корисні жири, які підтримують здоров’я судин.

За словами експертки, така закуска також забезпечує організм вітаміном С, білком та антиоксидантами. Для приготування достатньо викласти шарами сир і скибочки апельсина, а зверху посипати фісташками.

Ще один рекомендований перекус — бананове «морозиво». Дієтологиня Реджина Віндзор зазначила, що один банан містить близько 34 міліграмів магнію та 451 міліграм калію — двох поживних речовин, які підтримують здоровий кров’яний тиск. Крім того, банани містять клітковину, природні крохмалі та рослинні сполуки, які сприяють травленню та підтримують корисні кишкові бактерії.

Для приготування такого десерту вона радить змішувати заморожені банани із замоченим насінням чіа до кремоподібної консистенції. Іноді до суміші додають несолодкий какао-порошок без цукру для додаткового антиоксидантного ефекту, трохи меду та дрібку цейлонської кориці.

Корисним для серця дієтологи також називають домашній попкорн, приготований у повітряний спосіб. Дієтологиня Сандра Аревало наголосила, що магазинний або кінотеатральний попкорн часто містить забагато солі та масла, що може негативно впливати на судини й рівень холестерину.

Натомість зерна попкорну є цільнозерновим продуктом із високим вмістом клітковини. Вони допомагають довше відчувати ситість, а також підтримують серцево-судинну й травну системи. Для смаку експертка рекомендує додавати невелику кількість вершкового масла або оливкової олії, а також використовувати суміш італійських трав, пармезан, корицю, мускатний горіх чи мелений перець чилі.

Ще одним перекусом, який може допомогти контролювати кров’яний тиск, дієтологи називають грецький йогурт із ягодами та волоськими горіхами. Дієтологиня Еллісон Герріс пояснила, що ягоди багаті на антоціани та інші антиоксиданти, а грецький йогурт містить мінерали, необхідні для регуляції тиску.

Подрібнені волоські горіхи додають страві хрусткої текстури та забезпечують організм омега-3 жирними кислотами, які підтримують здоров’я серця. За словами експертки, для різних смакових поєднань до йогурту можна додавати малину з темною шоколадною крихтою, банани з корицею або смажене насіння кунжуту з невеликою кількістю меду.

