Дієтологи назвали найкорисніший алкогольний коктейль

Джин з тоніком / © Pixabay

Напій, оспіваний Вінстоном Черчиллем, джин із тоніком досі має репутацію «найкориснішого» алкоголю, і дієтологи визнають, що серед міцних варіантів він справді може бути кращим вибором. Секрет криється у низькій кількості калорій та виборі міксера, а не у міфічній протималярійній дозі хініну.

Про це повідомляє Daily Mail.

Черчилль свого часу сказав, що «джин із тоніком врятував життя й розум більшій кількості англійців, ніж усі лікарі Імперії», і цей напій досі залишається важливою частиною британської культури.

Походження джину з тоніком веде до XIX століття в Індії, де тонізувальну воду з хініном використовував Королівський флот. Хінін вважали засобом проти малярії, але через сильну гіркоту тоніка моряки неохоче його пили. Щоб зробити напій приємнішим, офіцери почали змішувати його з цукром, лаймом, водою та джином.

Хоча Черчилль міг перебільшувати користь хініну, експерти визнають: джин-тонік може бути відносно вдалим вибором серед алкогольних напоїв завдяки своїм «прихованим» перевагам.

Дієтологи наголошують, що важливо обирати низькокалорійні варіанти.

«Немає сумніву, що кожен алкогольний напій має довгостроковий негативний вплив на здоров’я. Коли я працюю з клієнтами, бачу реальність. Для багатьох повна відмова від алкоголю — нереалістична, адже люди бояться втратити соціальні події. Тому кілька невеликих і реалістичних змін у звичках можуть допомогти», — розповіла дієтологиня зі спеціалізацією у сфері довголіття Ручі Бхуванія Лохія.

Вона пояснила, що перехід із солодких алкогольних напоїв на прозорі спирти корисніший для травлення та фігури.

«Йдеться про розумний вибір. Якщо ви заміните п’ять пінт пива на джин із тоніком — це хороше рішення, бо там менше калорій і він не спричиняє здуття. Але будь-який алкогольний напій гірший за безалкогольний», — зазначила Лохія.

У джині всього близько 50 калорій, тоді як у вині — значно більше.

«Прозорі спирти також легше метаболізуються, менше навантажують організм. Ще одна перевага джину з тоніком — завдяки рослинним компонентам напій має гіркуватий смак, що уповільнює темп пиття», — пояснив дієтолог GQ Джордан, який має більш ніж мільйон підписників в Instagram.

Порція легкого тоніка додає лише близько 30 калорій, тому один джин-тонік містить менше 100.

«Вибір міксера також дуже важливий. Якщо ви обираєте „Кока-колу“, споживаєте велику кількість цукру — це майже те саме, що випити портвейн», — зазначила Лохія.

Джордан додає: «Солодкі міксери впливають на рівень цукру в крові, що може викликати тягу до їжі — наприклад, до нічного кебабу — отже, додасть іще калорій».

За даними британської служби здоров’я, середній громадянин країни споживає близько 17,6 одиниць алкоголю на тиждень, що відповідає 8-9 пінтам (4,5-5,1 л) лагерного пива. Якби він замінив таку ж кількість алкоголю на порції джину з тоніком (незважаючи на рекомендацію не перевищувати 14 одиниць на тиждень), це зменшило б споживання приблизно на 900 «порожніх» калорій і могло б призвести до втрати близько 6-7 кг за рік.

Та попри популярні уявлення, поживної користі у цьому напої небагато. Хоч хінін і пов’язують із протималярійною дією та іноді рекомендують за синдрому неспокійних ніг, сучасні тоніки містять значно менше активної речовини, ніж раніше. Високе споживання хініну також може спричиняти серцеві проблеми, гіпоглікемію та алергічні реакції.

Ще одна поширена думка — джин багатий на антиоксиданти, адже виготовляється з ялівцю. Напій створюється шляхом настоювання нейтрального спирту на ялівцевих ягодах та інших рослинних компонентах — цитрусовій цедрі, коріандрі, кардамоні, чебрецю тощо. Ялівцеві ягоди справді містять вітамін C, флавоноїди та антиоксиданти, які можуть сприяти циркуляції крові, підтримувати імунітет і пришвидшувати регенерацію шкіри. Однак експерти наголошують: у звичайній порції джину цих речовин замало, щоб отримати реальну користь.

«У джині точно немає користі від антиоксидантів ялівцевих ягід — і так само в тоніку немає справжнього хініну. Реальність у тому, що безпечної дози алкоголю не існує. Тож йдеться про усвідомлений вибір. Я раджу клієнтам: якщо ви вже вирішили пити, оберіть два напої, які вам справді подобаються, а потім перейдіть на безалкогольні варіанти та обов’язково пийте воду між порціями», — розповів Джордан.

До слова, ендокринологиня Наталя Самойленко розповіла, що алкоголь дає лише тимчасову ілюзію розслаблення, але насправді порушує вироблення дофаміну та серотоніну, збільшує нічний кортизол і погіршує якість сну, що веде до гормонального дисбалансу. Замість алкоголю вона радить шукати альтернативні способи релаксу.