Дієтологи назвали овоч номер один для довголіття

Шпинат / © Pixabay

Реклама

Здоров’я людини напряму залежить від наших щоденних звичок, зокрема від раціону. Правильно підібрані продукти можуть навіть подовжити життя.

Про здатність шпинату вливати на здоров’я пише видання mdpi.com.

Головна сила шпинату — в його антиоксидантному складі. Вітамін С, лютеїн і зеаксантин допомагають боротися з вільними радикалами і знижують рівень запалення в організмі, а отже, уповільнюють процеси старіння.

Реклама

Шпинат багатий на нітрати, які допомагають нормалізувати тиск, і фітонутрієнти, що знижують ризик деяких онкологічних захворювань. У ньому є бета-каротин, флавоноли і вітамін С — все, що потрібно для комплексного захисту організму.

У наші дні шпинат, як частина раціону, став навіть ще більш популярним. Свіже листя шпинату — відмінний інгредієнт для популярних легких та поживних салатів. Шпинат добре поєднується з іншими овочами, а також з фруктами, сиром та м’ясом. Заморожений шпинат набує популярності як відмінний інгредієнт для коктейлів.

Мало хто знає, що вживання шпинату позитивно впливає на наші очі, адже він містить лютеїн та інші речовини, що захищають нервові клітини і запобігають виникненню таких захворювань як дистрофія сітківки. Шпинат особливо рекомендують вживати людям, які працюють з комп’ютерами.

Шпинат містить рекордну кількість вітаміну К, що впливає на міцність наших кісток. Людям, що часто нервують на роботі, шпинат допомагає відновити спокій та працездатність. Саме шпинат здатен запобігати ушкодженням слизових оболонок і стабілізувати обмін вуглеводів.

Реклама

Раніше лікар назвав перелік з 10 видів продуктів, які позитивно впливають на наше здоров’я. Більше про читайте у новині.