Дієтологи розбили міф: вода з лимоном вранці не робить того, що ви думаєте
Ранкова склянка лимонної води давно стала популярною звичкою, але чи справді вона потрібна? Дієтологи пояснили, як напій впливає на гідратацію, травлення та загальний стан організму.
У мережі вже давно популярна порада починати день зі склянки теплої лимонної води. Прихильники такого ритуалу приписують йому мало не чарівні властивості. Дієтологи ж наголошують: і лимонний напій, і звичайна вода мають свої функції — важливо просто розуміти, що саме вони дають організму.
TSN.ua проаналізував рекомендації дієтологів із Prevention та Cleveland Clinic, щоб з’ясувати, чи справді лимонна вода корисніша за звичайну.
Чи корисно починати день з лимонної води
Фахівці підтверджують: ранкова склянка води з лимоном може стати вдалою звичкою. Після нічного сну організм перебуває у злегка зневодненому стані, і перший ковток води допомагає «запустити» метаболічні процеси. Додавання лимонного соку підсилює цей ефект невеликою порцією вітаміну С та антиоксидантів.
Дієтолог Джулія Зумпано пояснює: лимонна вода — простий спосіб урізноманітнити смак напоїв без цукру та ароматизаторів. Одна склянка напою з соком одного лимона містить лише близько 11 ккал і 21% добової норми вітаміну С. Єдиний ризик регулярного вживання — можливе ослаблення зубної емалі через кислотність цитруса. Тому фахівці радять пити через соломинку або полоскати рот звичайною водою.
При цьому дієтологи наголошують: лимонна вода не є «чисткою» організму і точно не підходить як єдиний спосіб схуднення. Екстремальні детокс-дієти з відмовою від їжі медики визнають небезпечними.
Пити лимонну воду можна будь-коли, але ранковий ритуал має свої переваги: допомагає швидше відновити водний баланс, підвищує рівень вітаміну С ще до сніданку та може м’яко підтримати роботу травної системи. Кислота лимона частково компенсує природне зниження шлункової кислоти з віком, що може позитивно впливати на перетравлення їжі.
Основні переваги лимонної води
Покращення травлення. Кислота з лимона допомагає розщеплювати їжу та підтримує природний рівень шлункової кислоти.
Підтримка гідратації. Багато людей не допивають свою денну норму рідини, а приємний смак лимону часто робить воду більш привабливою. Орієнтир — майже прозора сеча.
Зниження ризику каменів у нирках. Лимонна кислота може запобігати утворенню каменів та сприяти розщепленню дрібних. Національний фонд нирок радить змішувати близько 110 мл лимонного соку з водою як частину профілактики, але тільки разом із рекомендаціями лікаря.
Підтримка контролю ваги. Лимонна вода є низькокалорійною альтернативою солодким напоям — це допомагає уникати зайвого цукру зранку.
Антиоксидантний захист. Вітамін С допомагає зміцнювати імунітет і захищає клітини від пошкоджень.
Потенційні недоліки
Окрім ризику для зубної емалі, лимонний сік може подразнювати шлунок у людей із рефлюксом чи підвищеною чутливістю. У таких випадках фахівці радять обмежувати кількість або обирати менш кислу воду.
Дієтологи одностайні: чиста вода — базовий і незамінний елемент гідратації. Лимонний напій може бути корисним доповненням, але не заміною. Оптимальна стратегія — почати день з лимонної води, а потім протягом дня пити звичайну.
Як правильно приготувати лимонну воду
Вичавіть половину свіжого лимона у приблизно 230 мл теплої або кімнатної води. За потреби збалансуйте смак — додайте м’яту, імбир або куркуму. Уникайте цукру та підсолоджувачів. Якщо смак занадто насичений, збільшіть об’єм води до 300–350 мл.
