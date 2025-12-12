Дієтологи розбили міф: вода з лимоном вранці не робить того, що ви думаєте

Вода з лимоном / © pixabay.com

У мережі вже давно популярна порада починати день зі склянки теплої лимонної води. Прихильники такого ритуалу приписують йому мало не чарівні властивості. Дієтологи ж наголошують: і лимонний напій, і звичайна вода мають свої функції — важливо просто розуміти, що саме вони дають організму.

TSN.ua проаналізував рекомендації дієтологів із Prevention та Cleveland Clinic, щоб з’ясувати, чи справді лимонна вода корисніша за звичайну.

Чи корисно починати день з лимонної води

Фахівці підтверджують: ранкова склянка води з лимоном може стати вдалою звичкою. Після нічного сну організм перебуває у злегка зневодненому стані, і перший ковток води допомагає «запустити» метаболічні процеси. Додавання лимонного соку підсилює цей ефект невеликою порцією вітаміну С та антиоксидантів.

Дієтолог Джулія Зумпано пояснює: лимонна вода — простий спосіб урізноманітнити смак напоїв без цукру та ароматизаторів. Одна склянка напою з соком одного лимона містить лише близько 11 ккал і 21% добової норми вітаміну С. Єдиний ризик регулярного вживання — можливе ослаблення зубної емалі через кислотність цитруса. Тому фахівці радять пити через соломинку або полоскати рот звичайною водою.

При цьому дієтологи наголошують: лимонна вода не є «чисткою» організму і точно не підходить як єдиний спосіб схуднення. Екстремальні детокс-дієти з відмовою від їжі медики визнають небезпечними.

Пити лимонну воду можна будь-коли, але ранковий ритуал має свої переваги: допомагає швидше відновити водний баланс, підвищує рівень вітаміну С ще до сніданку та може м’яко підтримати роботу травної системи. Кислота лимона частково компенсує природне зниження шлункової кислоти з віком, що може позитивно впливати на перетравлення їжі.

Основні переваги лимонної води

Покращення травлення. Кислота з лимона допомагає розщеплювати їжу та підтримує природний рівень шлункової кислоти.

Підтримка гідратації. Багато людей не допивають свою денну норму рідини, а приємний смак лимону часто робить воду більш привабливою. Орієнтир — майже прозора сеча.

Зниження ризику каменів у нирках. Лимонна кислота може запобігати утворенню каменів та сприяти розщепленню дрібних. Національний фонд нирок радить змішувати близько 110 мл лимонного соку з водою як частину профілактики, але тільки разом із рекомендаціями лікаря.

Підтримка контролю ваги. Лимонна вода є низькокалорійною альтернативою солодким напоям — це допомагає уникати зайвого цукру зранку.

Антиоксидантний захист. Вітамін С допомагає зміцнювати імунітет і захищає клітини від пошкоджень.

Потенційні недоліки

Окрім ризику для зубної емалі, лимонний сік може подразнювати шлунок у людей із рефлюксом чи підвищеною чутливістю. У таких випадках фахівці радять обмежувати кількість або обирати менш кислу воду.

Дієтологи одностайні: чиста вода — базовий і незамінний елемент гідратації. Лимонний напій може бути корисним доповненням, але не заміною. Оптимальна стратегія — почати день з лимонної води, а потім протягом дня пити звичайну.

Як правильно приготувати лимонну воду

Вичавіть половину свіжого лимона у приблизно 230 мл теплої або кімнатної води. За потреби збалансуйте смак — додайте м’яту, імбир або куркуму. Уникайте цукру та підсолоджувачів. Якщо смак занадто насичений, збільшіть об’єм води до 300–350 мл.

