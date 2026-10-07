Дієтичні газованки допомагають худнути / © Unsplash

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Вживання дієтичних напоїв із замінниками цукру виявилося настільки ж ефективним для тривалого схуднення, як і звичайна вода. При цьому дієтичні газованки не викликають підвищення апетиту та не завдають шкоди обміну речовин. Про це свідчать результати дворічного випробування, яке провели дослідники з Ліверпульського університету.

Про це розповіли Science Daily.

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Солодкі напої чи вода: що краще допомагає худнути

Науковці провели найтриваліше та наймасштабніше на сьогодні рандомізоване контрольоване дослідження SWITCH, присвячене вивченню безалкогольних напоїв із низькокалорійними та безкалорійними підсолоджувачами.

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Напої з аспартамом, ацесульфатом калію та сукралозою показують результати, аналогічні воді, як під час скидання ваги, так і під час її утримання. Тобто, якщо ви полюбляєте газованки без цукру і худнете, ці напої в помірній кількості не завдадуть вам шкоди.

Роботу очолили деканка факультету психології Ліверпульського університету Джоан Гарролд та професор біологічної психології й поведінки щодо здоров’я Університету Лідса Джейсон Галфорд.

Як проходив експеримент

У випробуванні взяли участь 493 дорослих з надмірною вагою або ожирінням. Усі вони проходили структуровану програму з контролю маси тіла. Учасників випадковим способом розподілили на дві групи: перша щодня споживала звичайну воду, друга — магазинні дієтичні напої.

Рівень уживаних підсолоджувачів залишався в межах безпечних норм.

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За підсумками 104 тижнів спостережень з’ясувалося, що учасники з групи дієтичних напоїв у середньому втратили 4,8 кг, тоді як у групі води цей показник склав 3,7 кг.

Також стало відомо, що обом групам вдалося зберегти досягнутий результат упродовж двох років експерименту. У обох груп піддослідних зменшилися об’єми талії та стегон, покращилися статура та метаболічні біомаркери. Науковці не виявили клінічно суттєвої різниці в артеріальному тиску чи рівні холестерину між тими, хто пив воду, і тими, хто вживав аспартам, ацесульфам калію чи сукралозу.

Загальний рівень споживання цукру впав в обох групах, проте трохи більше зниження зафіксували серед тих, хто обирав напої із замінниками.

Отже, результати спростовують побоювання, нібито низькокалорійні підсолоджувачі можуть порушувати регуляцію апетиту або завдавати довгострокової шкоди метаболізму.

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Нові дані є особливо актуальними на тлі нещодавніх рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я. Там радили утриматися від вживання цукрозамінників для контролю ваги через суперечливість досліджень.

«Для людей, які намагаються контролювати свою вагу, напої з підсолоджувачами без поживної цінності є ефективною альтернативою напоям із цукром — і протягом двох років вони діють так само, як і вода», — зазначає професор Джейсон Галфорд.

Дослідження SWITCH розробляли для відповіді на два пов’язані питання: як саме зниження кількості цукру в раціоні впливає на контроль ваги та чи змінює заміна цукру підсолоджувачами механізми регуляції апетиту.

Схуднення: останні новини

Нагадаємо, що прибрати жир лише з однієї ділянки тіла, зокрема з живота, неможливо, оскільки місця спалення жирових відкладень залежать від генетики та статі. За словами персонального тренера Марка Ладлоу, сотні вправ на прес або суворі екстремальні дієти не дадуть бажаного результату й часто призводять до зривів, втоми та повернення ваги.

Єдиним дієвим принципом схуднення є помірний дефіцит калорій у поєднанні з послідовністю та сталими звичками. Основою раціону мають бути білкові продукти, овочі та фрукти, які добре насичують, тоді як споживання калорійних заправок, олій, соусів і напоїв варто контролювати. Важливо також займатися силовими тренуваннями та щодня багато ходити.

Для відстеження прогресу краще вимірювати об’єм талії раз на 4–6 тижнів і робити контрольні фото. Головне — дотримуватися балансу, не створювати собі суворих заборон на улюблені продукти та обирати той темп змін, який вдасться підтримувати.

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