Для довголіття та ясного розуму: яку рослинну олію обов’язково треба вживати після 50 років

Яку олію треба вживати людям за 50

Після 50 років організм особливо потребує турботи, бо саме в цей віковий період сповільнюються всі його процеси. Лікарі рекомендують людям зрілого віку звернути увагу на один природний продукт, який може суттєво підтримати здоров’я серця, мозку, суглобів і навіть шкіри. Йдеться про конопляну олію, яку називають справжнім еліксиром молодості. Про це пише ресурс «РБК-Україна».

Чим особлива конопляна олія

Цей продукт виготовляють із насіння технічних сортів коноплі, які не містять психоактивних речовин. Тому олія абсолютно безпечна, легальна та надзвичайно корисна для організму. Найголовніша її цінність у тому, що вона містить збалансовану кількість поліненасичених жирних кислот омега-3 й омега-6, яких часто бракує у звичних продуктах.

Яка користь конопляної олії для людей після 50 років

Підтримка серцево-судинної системи: нормалізує рівень холестерину і знижує ризик тромбів. Допомагає стабілізувати артеріальний тиск і покращує еластичність судин.

Збереження пам’яті та мислення. Омега-3 живлять мозок, уповільнюють його старіння та знижують ризик деменції, включно з хворобою Альцгеймера. Регулярне вживання олії допомагає довше залишатися активними і мати ясний розум до глибокої старості.

Протизапальний ефект. Хронічне запалення — це один із непомітних ворогів для людей зрілого віку. Конопляна олія нівелює запальні процеси, полегшуючи біль у суглобах, покращуючи рухливість і роботу внутрішніх органів.

Джерело вітамінів і мінералів. У складі продукту є вітамін Е — це сильний антиоксидант, який уповільнює процеси старіння шкіри. Також конопляна олія містить вітаміни групи B, які вкрай корисні для нервової системи та покращення обміну речовин. Також присутні мінерали — магній, цинк, калій та залізо, корисні для кісток та врегулювання тиску.

Користь для шкіри. З віком шкіра втрачає свою пружність і вологість, а конопляна олія живить і зволожує її зсередини, знімає подразнення та пришвидшує відновлення клітин.

Як правильно вживати конопляну олію, щоб отримати максимальну користь

Щоб отримати максимум користі, конопляну олію варто споживати у холодному вигляді. Наприклад:

додавати в овочеві салати замість соняшникової;

використовувати у смузі, соусах чи песто;

поливати готові страви — каші, овочі, рибу;

приймати постоловій ложці натщесерце.

Зберігати найкраще в холодильнику, у темному склі, щоб конопляна олія не втрачала своїх корисних властивостей.