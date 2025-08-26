ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Здоров’я
Кількість переглядів
106
Час на прочитання
2 хв

Для довголіття та ясного розуму: яку рослинну олію обов’язково треба вживати після 50 років

Цей продукт є простим і природним способом, щоб підтримати здоров’я після 50 років. Якщо додати його до щоденного раціону, можна подовжити фізичну активність та покращити якість життя без дорогих препаратів і складних схем харчування.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Яку олію треба вживати людям за 50

Яку олію треба вживати людям за 50 / © Credits

Після 50 років організм особливо потребує турботи, бо саме в цей віковий період сповільнюються всі його процеси. Лікарі рекомендують людям зрілого віку звернути увагу на один природний продукт, який може суттєво підтримати здоров’я серця, мозку, суглобів і навіть шкіри. Йдеться про конопляну олію, яку називають справжнім еліксиром молодості. Про це пише ресурс «РБК-Україна».

Чим особлива конопляна олія

Цей продукт виготовляють із насіння технічних сортів коноплі, які не містять психоактивних речовин. Тому олія абсолютно безпечна, легальна та надзвичайно корисна для організму. Найголовніша її цінність у тому, що вона містить збалансовану кількість поліненасичених жирних кислот омега-3 й омега-6, яких часто бракує у звичних продуктах.

Яка користь конопляної олії для людей після 50 років

  • Підтримка серцево-судинної системи: нормалізує рівень холестерину і знижує ризик тромбів. Допомагає стабілізувати артеріальний тиск і покращує еластичність судин.

  • Збереження пам’яті та мислення. Омега-3 живлять мозок, уповільнюють його старіння та знижують ризик деменції, включно з хворобою Альцгеймера. Регулярне вживання олії допомагає довше залишатися активними і мати ясний розум до глибокої старості.

  • Протизапальний ефект. Хронічне запалення — це один із непомітних ворогів для людей зрілого віку. Конопляна олія нівелює запальні процеси, полегшуючи біль у суглобах, покращуючи рухливість і роботу внутрішніх органів.

  • Джерело вітамінів і мінералів. У складі продукту є вітамін Е — це сильний антиоксидант, який уповільнює процеси старіння шкіри. Також конопляна олія містить вітаміни групи B, які вкрай корисні для нервової системи та покращення обміну речовин. Також присутні мінерали — магній, цинк, калій та залізо, корисні для кісток та врегулювання тиску.

  • Користь для шкіри. З віком шкіра втрачає свою пружність і вологість, а конопляна олія живить і зволожує її зсередини, знімає подразнення та пришвидшує відновлення клітин.

Як правильно вживати конопляну олію, щоб отримати максимальну користь

Щоб отримати максимум користі, конопляну олію варто споживати у холодному вигляді. Наприклад:

  • додавати в овочеві салати замість соняшникової;

  • використовувати у смузі, соусах чи песто;

  • поливати готові страви — каші, овочі, рибу;

  • приймати постоловій ложці натщесерце.

Зберігати найкраще в холодильнику, у темному склі, щоб конопляна олія не втрачала своїх корисних властивостей.

Дата публікації
Кількість переглядів
106
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie