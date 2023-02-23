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Для кого мавпяча віспа смертельно небезпечна: вчені назвали найвразливішу групу ризику

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Для кого мавпяча віспа смертельно небезпечна: вчені назвали найвразливішу групу ризику

Фото: Associated Press

Лікарі наполягають, що мавпяча віспа продовжує бути загрозою

Згідно з останніми дослідженнями Лондонського університету королеви Марії, мавпяча віспа (mpox) може мати згубний вплив на людей із пізніми випадками ВІЛ, призводячи до серйозних уражень шкіри та статевих органів і спричиняючи смерть у 1 із 4 людей із сильно ослабленою імунною системою.

Дослідження було опубліковано в журналі The Lancet.

З 382 людей, усі з яких були ВІЛ-позитивними та мали менше 350 ключових імунних клітин, які називаються клітинами CD4 і допомагають запобігти інфекціям, двадцять сім померли.

"Ці дані жахають людей із пізньою стадією ВІЛ", — сказала NBC News доктор Хлоя Оркін, експерт з інфекційних хвороб Лондонського університету королеви Марії та провідний автор дослідження.

Оркін, наполягає на тому, щоб люди з пізньою стадією ВІЛ були пріоритетними для вакцинації від мавпячої віспи у всьому світі. До того ж, дослідження показали, що від 38% до 50% людей, у яких діагностували mpox, були ВІЛ-позитивними.

У новій статті Lancet дослідники описують, як люди з ВІЛ-інфекцією на пізній стадії були піддані високому ризику тяжкої форми mpox, при якому нестерпно болючі ураження на шкірі, статевих органах і слизових оболонках були великими та широко поширеними та призводили до некрозу. У деяких із цих осіб також розвинулися ураження легень і навіть легенева недостатність. Також поширеними були бактеріальні інфекції шкіри та крові.

Серед 382 людей з розвиненим ВІЛ у дослідженні було 367 чоловіків-цисгендерів, чотири жінки-цисгендери та 10 трансгендерних жінок. Дві третини з них приймали антиретровірусну терапію ВІЛ.

Зі 179 людей з CD4 нижче 200 15% померли, в тому числі 27% з 85 людей з CD4 нижче 100. Ніхто з тих, хто мав CD4 200 і вище, не помер, як і ніхто з 42 людей, які отримали вакцину mpox, включаючи п'ятьох, які отримали її після діагностики.

У порівнянні з тими, у кого кількість CD4 перевищує 300, ті, у кого кількість нижче 100, набагато частіше мали ураження шкіри, що призводять до некрозу, впливу на легені та інших інфекцій і сепсису. 

Перші ознаки безпрецедентного глобального спалаху mpox були виявлені в Британії в середині травня і в США незабаром після цього. За даними CDC, у всьому світі було зареєстровано 86 000 випадків вірусу та 96 смертей у 110 країнах. 

Протягом усього спалаху mpox в переважній більшості передавався серед геїв і бісексуалів, демографічна група, яка в США має приблизну поширеність ВІЛ в 15%.

В Україні офіційно зареєстровано чотири випадки зараження мавпячою віспоюЗа даними ВООЗ, у всьому світі діагнози mpox знизилися. Однак багато випадків можуть залишитися непоміченими.

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