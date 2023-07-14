Для шкіри, волосся та загального здоров'я: додайте до свого щоденного раціону популярну спецію

Ця популярна потужна спеція може стати вашою відповіддю на проблеми з травленням, біль у м'язах тощо.

Чорний перець — джерело багатьох корисних речовин. По-науковому його називають Piper nigrum і він є квітучою ліаною, яку вирощують заради плодів. Потім фрукти сушать і використовують для приправу в східній та західній кухнях. Наприклад, в індійській кулінарії чорний перець горошком використовується ще від 2000 року до нашої ери.

Що лікує чорний перець горошком: чому його потрібно приймати

Всього лише 28 г чорного перцю містить велику кількість магнію, вітаміна К, клітковини та заліза. Також в ньому є особлива ефірна олія піперин, яка використовується в ароматерапії та допомагає зменшити біль в м'язах, запальний артрит та покращує травлення. Має чорний перець і антиоксидантні, актибактеріальні, жарознижувальні та імуностимулюючі властивості. Недавно були проведені дослідження, які показали, що ця спеція допомагає людям кинути палити.

Ось які сімнадцять переваг для здоров'я ви отримаєте, якщо будете додавати чорний перець горошком для своїх страв щодня:

Покращує травну систему — завдяки тому, що чорний перець стимулює ферменти і травні соки, він сприяє кращому травленню. Особливо це важливо під час споживання їжі, щоб підвищити здатність організму розщеплювати і перетравлювати продукти. Чорний перець також допомагає зменшити гази, полегшити метеоризм. Запобігає раку — піперин, який міститься в перці має захисну дію проти багатьох форм раку, а ще він покращує всмоктування інших поживних речовин (куркумін, селен, вітаміни групи В, бета-каротин), які є важливими для профілактики онкозахворювань. Знижує артеріальний тиск — як показують дослідження, піперин здатний знижувати артеріальний тиск у тварин, отже, вчені вважають, що подібні дії можна очікувати також у людей. Цікаво, що ця ефірна олія також підвищує біодоступність куркуміну, який також допомагає у боротьбі з високим тиском. Сприяє втраті ваги — та сама сполука, яка змушує вас чхати, коли ви вдихнете чорний перець, також бореться з утворенням жирових клітин. Властивість чорного перцю пригнічувати утворення жирових клітин запускає ланцюгову реакцію, яка може контролювати утворення жиру на інших біологічних рівнях. Полегшує застуду і кашель — відомо, що чорний перець стимулює кровообіг і відтік слизу. А якщо поєднати його з медом, ефект ще більше посилиться. Для цього потрібно змішати 2 столові ложки меду з 1 чайною ложкою чорного перцю, залити окропом, настоювати 15 хвилин, процідити і пити. Перець допомагає полегшити і симптоми астми. Бореться з інфекціями — завдяки антибактеріальним властивостям чорного перцю ця спеція може запобігти інфекції та поширенню хвороб. Одне дослідження виявило в продукті ларвіцидні ефекти (вони спрямовані на небезпечних комах в личинковій стадії розвитку). Має антиоксидантні переваги — завдяки цьому спеція бореться з хвороботворними вільними радикалами і зміцнює імунітет. В одному з індійських досліджень щурі з індукованим окислювальним стресом при введенні чорного перцю показали значне поліпшення стану. Покращує здоров'я порожнини рота — деякі масажні суміші містять чорний перець. Вони полегшують зубний біль та борються з іншими інфекціями порожнини рота (завдяки антибактеріальним властивостям піперину). Також чорний перець має протизапальні властивості і допомагає боротися з запаленням ясен. Для полегшення болю в зубах можна змішати в рівній пропорції сіль і перець, а потім натерти сумішшю ясна. Покращує здоров'я мозку — піперин пригнічує один фермент, який розщеплює серотонін (заспокійливий нейромедіатор). Також цей фермент погіршує роботу іншого гормону — мелатоніна — який регулює цикл сну і неспання. Допомагає піперин за хвороби Паркінсона, адже пригнічує фермент, який порушує вироблення дофаміну (гормон гарного настрою). А ще чорний перець може уповільнити старіння мозку, запобігти розвитку хвороби Альцгеймера. Він також посилює нервову активність у мозку, полегшує судоми. Покращує фертильність у чоловіків — відомо, що ця спеція підвищує рівень тестостерону, тому що багатий цинком і магнієм. Також він допомагає збільшити кількість і концентрацію сперматозоїдів. Допомагає кинути палити — згідно з дослідженнями, вдихання парів чорного перцю допомагає зменшити симптоми відмови від паління. Також значно зменшується тяга до цигарок. Допомагає в лікуванні діабету — в чорному перці є корисні антиоксиданти, які допомагають стабілізувати рівень цукру в крові. Також вони регулюють гіперглікемію, допомагаючи в лікуванні цукрового діабету. Дослідження 2013 року довели, що масло чорного перцю пригнічує два ферменти, які розщеплюють крохмаль до глюкози, погіршуючи тим самим симптоми діабету. Бореться зі зморшками — антиоксиданти борються з вільними радикалами, які викликають ознаки старіння та шкодять шкірі. Просто додайте чорний перець у свій раціон і ви побачите, що стан шкіри значно покращився. Відлущує шкіру — використовувати чорний перець можна також для оновлення шкіри. Для цього його потрібно подрібнити та зробити з нього скраб (1/2 чайної ложки меленого чорного перцю, 1 чайна ложка йогурту). Нанесіть суміш на обличчя, а через 20 хвилин вмийтеся. Лікує вітіліго — коли шкіра втрачає природну пігментацію, вона стає білою. Більшість способів лікування вітіліго включають використання хімічних засобів. Але зараз багато пацієнтів звертаються до чорного перцю. Завдяки піперину це природна і безпечна альтернатива. Допомагає лікувати лупу — додайте одну чайну ложку чорного перцю до чашки домашнього сиру, нанесіть на шкіру голови та змийте за півгодини. Шампунь не використовувати. Відновлює волосся — якщо змішати в тарілці 1 чайну ложку лимонного соку та 1 чайну ложку перцю, а потім нанести на волосся і змити через 15 хвилин, то пасма стануть блискучими та м'якими. А якщо змішати 1 чайну ложку перцю та 1 чайну ложку меду, а потім нанести на волосся, то можна успішно лікувати випадіння.

Як правильно використовувати чорний перець в кулінарії

Щоб отримати всі позитивні результати від споживання цієї приправи, потрібно збільшити кількість її використання на кухні. Це покращить смак страв та буде корисним для здоров'я. Спочатку додайте звичну кількість солі і перцю, а потім ще раз поперчіть.

Оскільки ви додасте більше перцю в їжу, це може спочатку викликати напади кашлю. Тому краще вибирати грубо мелений сорт. Також можна додавати горошок чорного перцю під час приготування деяких страв.

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