Для тих, хто цілодобово перед екраном: 5 способів боротьби з цифровим стресом

Світ стає все більш залежним від технологій, цифрових платформ та Інтернету. Ця зростаюча залежність від технологій призвела до концепції, відомої як «цифровий стрес».

Немає сумніву, що технології покращили багато аспектів нашого життя. Лише натисканням на кнопку чи перетягуванням пальцем по екрану ми маємо безмежний доступ до інформації, розваг, лікарів, терапевтів та багато іншого. Однак, цей безмежний доступ насправді є саме таким – нескінченним. Є ймовірність, що ви вже потрапляли в деякі «діри» Інтернету, які не планували відвідувати – від безкінечного гортання стрічки в середині ночі до відчуття, що ви прив'язані до свого телефону, щоб не пропустити важливий електронний лист.

Все це може призвести до цифрового стресу — нового терміну для не дуже нової проблеми, з якою стикається багато людей. «Цифровий стрес відноситься до відчуттів стресу, тривоги та перенасичення, які можуть виникати через зростаючу залежність від цифрових технологій та постійну підключеність до них», — каже Ліза Строумен, доктор психології, практикуючий психолог з Фінікса, Аризона та засновниця The Digital Citizen Academy.

Про це пише Mindbodygreen.

Ось що вам потрібно знати про цифровий стрес, включно з його причинами та способами з ним впоратися в світі, що постійно «онлайн».

Причини цифрового стресу

Можливо, ви вважаєте, що здатні впоратися з часом, який проводите перед екраном, щоб залишатися на зв'язку та виконувати свої робочі завдання, але є кілька причин, чому уникнення цифрового стресу може бути складним:

1. Перевантаження інформацією

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«З постійним потоком інформації та повідомлень, що надходять до нас через різні цифрові пристрої та платформи, може бути важко слідкувати та залишатися в курсі всього», — каже Строумен. Це, за її словами, може призвести до цифрового мультитаскінгу, коли ви відповідаєте на електронні листи, переглядаючи соціальні мережі або відповідаючи на повідомлення. Це може залишити вас у відчутті перевантаження та стресу, як цифрового хом'яка, який опинився в колесі відеогри.

2. Страх щось пропустити

На жаль, у вашій стрічці Instagram немає кнопки паузи. «Соціальні мережі, зокрема, можуть створювати відчуття постійно залишатися на зв'язку та бути в курсі останніх новин, трендів та соціальних подій», — каже Строумен. «Це, як правило, сприяє відчуттю конкуренції та соціального порівняння, що призводить до почуттів непридатності, низької самооцінки та стресу».

3. Відключення від поточного моменту

Ви знаєте, що «приклеювання» до свого телефону або комп'ютера є нездоровим як з психологічної, так і з фізичної точки зору, а ваша стрічка сама по собі кричить «Будьте тут і зараз!» через квадратні зображення. Строумен каже, що це може призвести до стресу, оскільки ви не можете повністю відключитися та бути присутніми та уважними до світу навколо вас.

Шляхи подолання цифрового стресу

Навіть якщо ви усвідомлюєте, що ваша залежність від цифрового світу впливає на ваше психічне здоров'я, практично неможливо повністю уникнути цифрового ландшафту. Що може допомогти — це наявність необхідних інструментів для подолання цифрового стресу, який може виникати. Ось як з ним впоратися та зменшити його:

1.Встановлюйте ліміти та робіть перерви

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«Встановіть певні часи вдень, коли ви не будете використовувати цифрові пристрої, наприклад, під час прийомів їжі та перед сном», — радить Строумен. Незалежно від того, чи це робота, чи розваги, дотримуйтеся правила 20-20, коли дивитеся на екран. Кожні 20 хвилин робіть перерву на 20 секунд і дивіться на щось, що знаходиться на відстані 20 футів, щоб зменшити напруження очей. Ще одне хороше правило — правило 50-10 — після 50 хвилин користування екраном робіть перерву на 10 хвилин, щоб рухатися.

2. Налаштуйте повідомлення на своєму пристрої

Строумен радить дозволити отримувати повідомлення тільки від додатків, які вам дійсно потрібні. «Це може допомогти створити більш уважний та свідомий підхід до технології», — каже вона.

3. Приділяйте увагу самопіклуванню

Фізичні вправи, увага та медитація, сон та вирішення справ офлайн піднімають загальний рівень здоров'я та знижують рівень стресу, коли вам доводиться багато часу проводити за екраном.

Для тих, хто може бути більш схильним до цифрового стресу, включення щоденного препарату для зниження стресу може допомогти запобігти накопиченню тривоги та паніки.

4. Практикуйте уважність

«Уникайте багатозадачності та бездумного прокручування і сконцентруйтеся на одному завданні одночасно», — радить Строумен. Це може допомогти легше впізнати ознаки цифрового стресу та зробити перерву, коли ви починаєте відчувати перевантаження.

5. Використовуйте фільтри синього світла

«Синє світло, яке випромінюють екрани, може порушувати ритм сну та спричиняти напругу очей», — пояснює Строумен. «Використовуйте фільтри синього світла, окуляри або захисні екрани, які блокують синє світло на ваших пристроях, щоб зменшити вплив синього світла на ваші очі та якість сну».

Головне

Цифровий світ залишається з нами (ви читаєте цю статтю на пристрої, врешті-решт), але він не повинен бути кризою для вашого самопочуття. «Ключ — бути превентивним», — пояснює Строумен. «Свідомість стосовно цифрового стресу, коли ви починаєте відчувати його, покращить ваше психічне здоров'я, фізичне здоров'я, продуктивність, увагу та стосунки з іншими».

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