До 2050 року майже вся молодь стане короткозорою: вчені назвали головну причину

Перевірка зору

Поки покоління Z змагається у створенні затишного контенту з гірляндами та настільними лампами, офтальмологи б’ють на сполох. Те, що виглядає стильно в Instagram, провокує глобальну епідемію короткозорості.

За прогнозами видання The Scientist, вже до середини XXI століття світ охопить справжній колапс міопії. Цифри вражають: сьогодні близько 90% молодих людей у мегаполісах мають проблеми із зором.

«Атмосферність» вбиває очі?

Виявляється, причиною є не лише нескінченний скролінг стрічки новин. Фахівці виділяють комплекс факторів «зумерського» способу життя:

Сутінки замість сонця: Відмова від повноцінного верхнього освітлення на користь тьмяних гірлянд і нічників створює надмірне навантаження на кришталик.

«Лампова» ізоляція: Години, проведені в напівтемних кімнатах перед яскравими екранами, прискорюють дегенеративні процеси.

Дефіцит денного світла: Хронічне перебування в приміщенні позбавляє очі необхідного природного спектра.

«Ми бачимо покоління, яке добровільно відмовляється від нормального світла заради естетики кадру, не усвідомлюючи ціну цієї картинки», — зазначають дослідники.

Чому це небезпечно?

Близорукість (міопія) — це не просто «погано бачу вдалину». При постійному навантаженні за умов слабкого освітлення очей змушений напружуватися. Коли світла недостатньо, зіниця розширюється, фокусування погіршується, а очне яблуко згодом може подовжуватися. Саме ця анатомічна зміна і закріплює міопію.

Додайте до цієї звички тримати телефон на відстані 20–25 сантиметрів від обличчя і отримайте ідеальні умови для прогресування проблеми. Особливо у підлітків та молодих людей, чиї очі ще формуються.

Вчені давно помітили: діти, які проводять більше часу на вулиці за природного денного світла, значно рідше стикаються з вираженою короткозорістю. Денне світло стимулює вироблення дофаміну в сітківці — а воно, у свою чергу, уповільнює подовження очного яблука.

Покоління Z у зоні ризику

Навчання та робота повністю пішли в онлайн.

Відпочинок — також у екранах.

Кімнати оформлені в «інстаграмній» естетиці, де верхнє світло вважається мало не моветоном.

Нічний режим став способом життя.

По суті, очі сучасних підлітків майже не набувають повноцінного світлового навантаження. А це означає, що до 2050 року кількість людей із міопією може перевалити за половину населення планети. І це вже не страшилка, а реальний прогноз низки офтальмологічних досліджень.

Довідка: Покоління Z (або зумери) — це люди, народжені приблизно з середини 1990-х до початку 2010-х років (1995–2012 рр.), які виросли в епоху цифрових технологій та соціальних мереж. Це перше покоління «цифрових аборигенів», які не уявляють життя без інтернету, відрізняються високою адаптивністю, цінують індивідуалізм, екологічність та ментальне здоров’я.

Чим це загрожує у майбутньому?

Сильна міопія — це не лише окуляри чи лінзи. Це підвищений ризик:

відшарування сітківки

глаукоми

ранньої катаракти

дегенеративних змін сітківки

Тобто питання не чи «гарно виглядають окуляри», а у здоров’я очей на десятиліття вперед.

Як не потрапити до статистики: прості, але дієві поради

Не заощаджуйте на світлі. Верхнє світло — не ворог атмосфери. Він має бути включений під час роботи, навчання та читання. Лампи та гірлянди — лише як доповнення, а не основа освітлення. Правило 20-20-20. Кожні 20 хвилин дивіться на об’єкт на відстані 20 футів (приблизно 6 метрів) хоча б 20 секунд. Очам потрібно «розвантажуватися». Тримайте дистанцію. Смартфон — не ближче 35-40 см від обличчя. Монітор — на відстані витягнутої руки. Більше денного світла. Щонайменше 1,5–2 години на день на вулиці. Навіть у похмуру погоду природне освітлення в рази яскравіше за кімнатне. Регулярна перевірка зору. Щороку — до офтальмолога. Особливо якщо помічаєте, що почали мружитися. Не перетворюйте ніч на день. Постійна робота у темряві з яскравим екраном — прямий шлях до перевантаження очей.

