До чого може призвести підвищена кількість вітаміну D: лікарка здивувала відповіддю

Будь-які вітаміни потрібно вживати лише за призначенням лікаря, наголошує терапевтка.

Підвищена кількістьсть вітаміну D може призвести до патології нирок.

Про це повідомила лікарка-терапевтка Мар'яна Селюк в ефірі телеканалу "Київ24".

Лікарка наголосила на тому, що будь-які вітаміни потрібно вживати лмше за призначенням лікаря.

Хто може бути в категорії ризику нестачі вітаміну D:

люди похилого віку;

люди, які проводять багато часу в приміщенні та майже не контактують з сонячним світлом;

люди, в яких багато татуювань.

Щодо останнього пункту терапевтка зазначає, що це не 100% критерій, але за її досвідом такі випадки були.

Нагадаємо, дієтологи назвали найкращий продукт для поповнення дефіциту вітаміну D. Експерти одностайні: дика жирна риба, особливо лосось, є найкращим природним джерелом вітаміну D. У 100 грамах дикого лосося міститься добова норма цього важливого вітаміну. Водночас фермерський лосось містить лише половину цієї кількості.

Чому вітамін D такий важливий та як його дефіцит впливає на здоров'я?

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