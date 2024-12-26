До чого може призвести підвищена кількість вітаміну D: лікарка здивувала відповіддю

Будь-які вітаміни потрібно вживати лише за призначенням лікаря, наголошує терапевтка.
Підвищена кількістьсть вітаміну D може призвести до патології нирок.
Про це повідомила лікарка-терапевтка Мар'яна Селюк в ефірі телеканалу "Київ24".
Лікарка наголосила на тому, що будь-які вітаміни потрібно вживати лмше за призначенням лікаря.
Хто може бути в категорії ризику нестачі вітаміну D:
- люди похилого віку;
- люди, які проводять багато часу в приміщенні та майже не контактують з сонячним світлом;
- люди, в яких багато татуювань.
Щодо останнього пункту терапевтка зазначає, що це не 100% критерій, але за її досвідом такі випадки були.
Нагадаємо, дієтологи назвали найкращий продукт для поповнення дефіциту вітаміну D. Експерти одностайні: дика жирна риба, особливо лосось, є найкращим природним джерелом вітаміну D. У 100 грамах дикого лосося міститься добова норма цього важливого вітаміну. Водночас фермерський лосось містить лише половину цієї кількості.
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