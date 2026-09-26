До чого призводить надмірне споживання солі

Сіль необхідна організму, але лише в помірній кількості / © unsplash.com

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Захоплення сіллю та солоними продуктами може призвести до погіршення когнітивних здібностей.

Вчені з Медичного коледжу Вейла Корнелла з’ясували, які наслідки для мозку можуть мати надмірне вживання солі, пише Verywellhealth.

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Хоча дослідження проводилося на лабораторних мишах, фахівці впевнені, що отримані результати є актуальними і для людей.

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Під час експерименту гризунам давали їжу з високим вмістом солі, що перевищує норму у 8-16 разів. У результаті у тварин спостерігалося погіршення когнітивних здібностей. Також було виявлено збільшення рівня тау-білка в мозку — речовини, скупчення якої пов’язане із хворобою Альцгеймера та іншими формами деменції.

Основний механізм полягає у зниженні вироблення оксиду азоту, що активує фермент CDK5. Цей процес провокує фосфорилювання тау-білка, що, своєю чергою, порушує роботу нейронів.

Добра новина полягає в тому, що когнітивні функції піддослідних мишей частково відновилися після повернення до нормального раціону.

Що це означає для людини

Хоча дозування солі в експерименті значно перевищували середньостатистичне споживання людиною, вчені вважають, що результати є важливими для розуміння зв’язку між харчуванням і роботою мозку. Надмірне споживання натрію може впливати на кровопостачання головного мозку та сприяти патологічним змінам, пов’язаним із нейродегенеративними захворюваннями.

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Як зменшити ризики

Обмежити вживання оброблених продуктів, що містять приховану сіль

Слідкувати за денною нормою натрію, рекомендованою Всесвітньою організацією охорони здоров’я (не більше 5 грамів солі на добу)

Збільшити в раціоні продукти, багаті на калій (банани, картопля, шпинат), оскільки він допомагає нейтралізувати надлишок натрію

Підтримувати судинне здоров’я за допомогою фізичної активності та збалансованого харчування

Утім, людство споживає помітно більше солі, ніж рекомендують фахівці, яким доводиться невтомно нагадувати нам про небезпеку «білої смерті». Три чверті нашого щоденного споживання солі походить з їжі, яку му купуємо, зокрема, хліба, соусів, супі та злаків.

Додає плутанини і той факт, що виробники на етикетках часто вказують вміст натрію, а не солі, а це означає, що солі ми споживаємо більше, ніж думаємо.

Раніше ми писали про те, які хвороби викликає надлишок солі в організмі.

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