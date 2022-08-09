До яких лікарів можна звертатися без електронного направлення - МОЗ пояснює

В умовах війни наявність декларації для внутрішньо переміщених осіб також не є обов’язковою.

Без скерування українці можуть звертатися, в першу чергу, до лікарів первинної медичної допомоги – педіатрів, терапевтів та сімейних лікарів.

Про це повідомляє МОЗ.

Саме лікарі первинної ланки приймають рішення про залучення до лікування фахівця іншої спеціалізації, додаткові обстеження, процедури, госпіталізацію тощо, якщо стан пацієнта цього вимагає.

На прийом до вузькоспеціалізованого фахівця лікар ПМД має сформувати електронне направлення. Проте, у зв’язку із війною, в зоні бойових дій чи на тимчасово окупованих територіях діють і паперові направлення до лікарів.

Також є випадки, коли до вузьких фахівців можна звернутися напряму. Так, направлення не потрібне у разі звернення до таких фахівців:

гінеколога, у тому числі дитячого,

психіатра,

нарколога,

стоматолога (планова допомога для дітей та ургентна для дітей і дорослих),

фтизіатра,

лікаря, у якого під наглядом перебуває пацієнт із хронічними захворюваннями.

Нагадаємо, у Львові українські лікарі разом із британськими колегами врятували пацієнта від ампутації, пересадивши йому зі стегна на гомілку "клапоть" тканин розміром в 15 см.

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