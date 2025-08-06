Добавки можуть бути небезпечними: дієтолог назвав 5 речей, які варто знати перед покупкою

Добавки / © Associated Press

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Обіцянки сяючої шкіри, міцного імунітету та кращого сну продаються у вигляді пігулок, порошків і жувальних вітамінів. Але не всі добавки корисні, і тим більше — не всі потрібні. Дієтолог назвав п’ять важливих фактів, які слід знати перед покупкою.

Харчові добавки стали частиною повсякденного життя: їх рекламують інфлюенсери в Instagram, просувають в аптеках і маркетах, а багато людей щодня приймають пігулки «для краси», «для імунітету» чи «для енергії». Але експерти застерігають: добавки — не чарівна пігулка, а в окремих випадках — навіть ризик.

Дієтолог зазначає, що добавки дійсно можуть бути корисними, але лише в конкретних ситуаціях. Часто вони застосовуються неправильно, безконтрольно й наосліп.

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Ось п’ять ключових фактів, які варто знати перед тим, як витрачати гроші на харчові добавки:

Добавки — це лише доповнення, а не заміна їжі

Харчові добавки не повинні замінювати повноцінний раціон. Вони створені для того, щоб підтримати організм у разі дефіциту конкретних речовин. У Британії це офіційно закріплено визначенням: добавки мають допомагати у випадках нестачі певних поживних елементів або підтримувати фізіологічні функції.

Наприклад, жирна риба, така як лосось, забезпечує не лише омега-3, а й білок, вітамін D, селен та інші сполуки. Їхня дія є комплексною, й така синергія не відтворюється в ізольованій добавці. Спроби виділити одну «активну речовину» з продукту й створити на її основі пігулку — зазвичай не дають аналогічного ефекту.

Проте існують ситуації, коли добавки необхідні: фолієва кислота до і під час вагітності, вітамін D узимку, вітамін B12 для веганів.

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Передозування можливе навіть з «вітамінами»

Добавки — не завжди нешкідливі. Надмірне споживання вітамінів, особливо жиророзчинних (A, D, E, K), може викликати побічні ефекти. Наприклад, надлишок вітаміну D призводить до надмірного накопичення кальцію, що шкодить ниркам і серцю. Велика доза вітаміну А пов’язана з пошкодженням печінки та ризиком вад розвитку у вагітних.

Навіть водорозчинні вітаміни можуть викликати проблеми: надлишок B6 — один із прикладів, який може спричинити ушкодження нервової системи. Люди часто не відчувають, що щось не так, допоки не з’являться симптоми — адже рідко контролюють рівень поживних речовин у крові.

Не довіряйте порадам з соцмереж

У соцмережах добавки рекламують як «імуностимулюючі», «детокс», «натуральні» — але ці терміни не мають чітких наукових визначень. Це маркетингові трюки.

За даними Агентства з харчових стандартів, добавки не мають фармакологічної, імунологічної чи метаболічної дії, як ліки. Проте в мережі часто просуваються зовсім інші обіцянки, які не підкріплені доказами.

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Деякі компанії, особливо в рамках багаторівневого маркетингу (MLM), просувають добавки через інфлюенсерів без медичної освіти. Їхні твердження базуються не на доказах, а на особистих історіях. Хоча рекламні правила існують, контроль за дотриманням — слабкий.

Індустрія добавок — це насамперед бізнес

Ринок харчових добавок оцінюється в понад 5,5 трильйонів гривень. І як кожна комерційна галузь, він орієнтований на прибуток. Це означає, що продукти просуваються відповідно до попиту, а не завжди до медичних показань.

Справді ефективні добавки, такі як залізо чи вітамін D, призначаються за медичними показаннями. Натомість безліч популярних продуктів рекламуються без достатньої наукової підтримки і часто просуваються людьми без відповідної освіти.

Деякі добавки можуть бути небезпечні

Те, що добавка продається без рецепта, не означає, що вона безпечна. Звіробій, який іноді приймають при пригніченому настрої, може взаємодіяти з антидепресантами або протизаплідними засобами. Вітамін K здатен впливати на дію варфарину — препарату для розрідження крові.

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Високі дози заліза впливають на травлення та всмоктування деяких ліків, зокрема антибіотиків. А деякі добавки можуть бути небезпечними для вагітних: наприклад, високі дози вітаміну А.

Якщо ви приймаєте ліки, вагітні, годуєте грудьми або маєте хронічні захворювання, перед початком прийому будь-якої добавки потрібно проконсультуватися з лікарем або фармацевтом.

Добавки можуть бути корисним інструментом підтримки здоров’я — але лише тоді, коли для них є конкретна потреба. Рішення про їхнє використання має базуватись не на порадах блогерів чи яскравій упаковці, а на реальних показаннях та медичній консультації.

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