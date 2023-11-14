Додайте до супу ці дві східні спеції, щоб перетворити його на справжню "бомбу" для імунітету

Восени суп можна перетворити на чудовий спосіб для підвищення імунітету, якщо додати до нього дві східні спеції. Їхній вибір може здатися несподіваним, але результат точно того вартий.

Тему імунітету та профілактики застудних захворювань стає як ніколи актуальною з настанням холодів. Але, виявляється, можна посилити свій організм за допомогою деяких спецій, які можна додавати до супу.

Що кладуть до супу для підвищення імунітету

Щоб отримати такий ефект, фахівці рекомендують додати до звичайного бульйону два несподіваних інгредієнти: корицю та імбир.

І паличка кориці, і корінь імбиру відрізняються досить сильною протизапальною дією, вони допомагають покращити засвоєння їжі, підтримати обмінні процеси та навіть благотворно впливають на роботу мозку. А ще ці спеції значно покращують смак супу, роблячи його більш пікантним.

Кориця для супу

Що кладуть до супу для покращення імунної системи / Фото: Pexels

Кориця — одна з найбільш популярних прянощів. Вона має безліч корисних властивостей. Якщо ж говорити про застуду, то кориця допомагає:

знищити шкідливі бактерії, які викликають погане самопочуття, завдяки антибактеріальним властивостям;

знизити запалення в організмі, що особливо корисно під час застуди та грипу, адже вона містить речовини з протизапальними властивостями;

зміцнити імунну систему, завдяки чому організм краще справляється з хворобами і інфекціями;

полегшити симптоми, зокрема кашель, біль в горлі, закладеність носа.

Деякі дослідження також показали, що кориця має антивірусні властивості, а тому бореться з вірусами, які викликають застуду.

Чому варто додати імбир

Імбир — це ще одна популярна пряність, яка допомагає впоратися із застудою та провести профілактику хвороби.

Крім антивірусних властивостей, імбир в супові також:

допомагає знизити запалення в організму, що досить корисно під час застуди і грипу;

містить антиоксиданти, які зміцнюють імунну систему та боряться з інфекціями;

полегшує основні симптоми застуди, такі як кашель, біль в горлі, закладеність носа.

А ще імбир допомагає розріджувати слиз і секрети в дихальних шляхах, тому полегшує їх виведення з організму і зменшує неприємні відчуття в носі.

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