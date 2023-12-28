Додайте до свого раціону лише 3 продукти – і ваш мозок працюватиме, як комп’ютер

Ви матимете ясний розум та пам’ять упродовж усього життя, якщо регулярно їстимете ці недорогі смачні продукти.
Є такі продукти, які допомагають нашому мозку не втомлюватися, добре працювати і не старіти. Бо через велике повсякденне інформаційне навантаження він виснажується і не може якісно функціонувати. Тому для покращення концентрації, уваги та розумової діяльності нашому мозку потрібні вітаміни, які містяться у деяких продуктах харчування. Розповідаємо, що треба їсти, аби наші розумові здібності та пам’ять були у відмінному стані.
Які вітаміни та речовини корисні для головного мозку
- Вітаміни групи В беруть активну участь у створенні нейромедіаторів, які потрібні для концентрації уваги, покращення пам’яті та якісної обробки інформації. Також вітаміни групи В безпосередньо впливають на покращення настрою, знімають тривогу та втому, стимулюють розумову активність.
- Антиоксиданти та поліфеноли. Ці сполуки здатні захистити клітини головного мозку від руйнування і покращують процеси насичення киснем. Від цього прямо залежить його здатність засвоювати й опрацьовувати нову інформацію та навчатися.
- Холін. Вкрай важлива сполука для належного функціонування пам’яті. Завдяки холіну наш мозок здатен активно діяти аж до самої старості.
- Омега-3. Ці поліненасичені жири вкрай важливі для кровоносних судин і кори головного мозку. Без належної кількості цих речовин наш мозок не буде вчасно передавати імпульс, що загрожує втраті пам’яті.
Які продукти найбільш корисні для головного мозку
- Червона жирна риба. Цей продукт має бути на столі тих людей, які хочуть мати відмінну пам’ять і покращити якість роботи мозку, також запобігти хворобі Альцгеймера і ранній деменції. Оскільки поліненасичені жири відповідають за швидкість передачі імпульсів у головному мозку.
- Волоські горіхи. Цей продукт варто їсти якомога частіше, щоб покращити свої когнітивні здібності, увагу та концентрацію. Вони працюють не гірше за червоної риби, так як містять багато кислот омега-3, а коштують значно дешевше. Достатньо лише три горіхи на день, щоб гарантувати ясний розум упродовж усього життя.
- Зелень, зелені листові овочі й капуста. Це найкращі продукти, які стимулюють роботу мозку завдяки вмістові антиоксидантів та поліфенолів, а коштують недорого. Окрім того, за рахунок великого вмісту вітаміну К, овочі та зелень впливають на молодість і активність клітин головного мозку. Тому вживання цих продуктів позитивно позначається на пам’яті та розумовій діяльності.
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