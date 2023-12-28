Додайте до свого раціону лише 3 продукти – і ваш мозок працюватиме, як комп’ютер

Є такі продукти, які допомагають нашому мозку не втомлюватися, добре працювати і не старіти. Бо через велике повсякденне інформаційне навантаження він виснажується і не може якісно функціонувати. Тому для покращення концентрації, уваги та розумової діяльності нашому мозку потрібні вітаміни, які містяться у деяких продуктах харчування. Розповідаємо, що треба їсти, аби наші розумові здібності та пам’ять були у відмінному стані.

Які вітаміни та речовини корисні для головного мозку

Вітаміни групи В беруть активну участь у створенні нейромедіаторів, які потрібні для концентрації уваги, покращення пам’яті та якісної обробки інформації. Також вітаміни групи В безпосередньо впливають на покращення настрою, знімають тривогу та втому, стимулюють розумову активність.

беруть активну участь у створенні нейромедіаторів, які потрібні для концентрації уваги, покращення пам’яті та якісної обробки інформації. Також вітаміни групи В безпосередньо впливають на покращення настрою, знімають тривогу та втому, стимулюють розумову активність. Антиоксиданти та поліфеноли. Ці сполуки здатні захистити клітини головного мозку від руйнування і покращують процеси насичення киснем. Від цього прямо залежить його здатність засвоювати й опрацьовувати нову інформацію та навчатися.

Ці сполуки здатні захистити клітини головного мозку від руйнування і покращують процеси насичення киснем. Від цього прямо залежить його здатність засвоювати й опрацьовувати нову інформацію та навчатися. Холін. Вкрай важлива сполука для належного функціонування пам’яті. Завдяки холіну наш мозок здатен активно діяти аж до самої старості.

Вкрай важлива сполука для належного функціонування пам’яті. Завдяки холіну наш мозок здатен активно діяти аж до самої старості. Омега-3. Ці поліненасичені жири вкрай важливі для кровоносних судин і кори головного мозку. Без належної кількості цих речовин наш мозок не буде вчасно передавати імпульс, що загрожує втраті пам’яті.

Які продукти найбільш корисні для головного мозку

Червона жирна риба. Цей продукт має бути на столі тих людей, які хочуть мати відмінну пам’ять і покращити якість роботи мозку, також запобігти хворобі Альцгеймера і ранній деменції. Оскільки поліненасичені жири відповідають за швидкість передачі імпульсів у головному мозку.

Цей продукт має бути на столі тих людей, які хочуть мати відмінну пам’ять і покращити якість роботи мозку, також запобігти хворобі Альцгеймера і ранній деменції. Оскільки поліненасичені жири відповідають за швидкість передачі імпульсів у головному мозку. Волоські горіхи. Цей продукт варто їсти якомога частіше, щоб покращити свої когнітивні здібності, увагу та концентрацію. Вони працюють не гірше за червоної риби, так як містять багато кислот омега-3, а коштують значно дешевше. Достатньо лише три горіхи на день, щоб гарантувати ясний розум упродовж усього життя.

Цей продукт варто їсти якомога частіше, щоб покращити свої когнітивні здібності, увагу та концентрацію. Вони працюють не гірше за червоної риби, так як містять багато кислот омега-3, а коштують значно дешевше. Достатньо лише три горіхи на день, щоб гарантувати ясний розум упродовж усього життя. Зелень, зелені листові овочі й капуста. Це найкращі продукти, які стимулюють роботу мозку завдяки вмістові антиоксидантів та поліфенолів, а коштують недорого. Окрім того, за рахунок великого вмісту вітаміну К, овочі та зелень впливають на молодість і активність клітин головного мозку. Тому вживання цих продуктів позитивно позначається на пам’яті та розумовій діяльності.

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