Додайте ложку меду до чаю: 5 причин, чому це може бути корисно для здоров’я

Навіщо додавати мед до чаю — 5 можливих переваг / © Freepik

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Чай із медом може не лише зігрівати та мати приємний смак, а й приносити певну користь здоров’ю. Завдяки природним сполукам мед здатний підтримувати захисні функції організму, полегшувати кашель і доповнювати раціон антиоксидантами.

Про це пише Verywell Health.

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Чим корисний чай із медом

Додаткове джерело антиоксидантів

Мед містить флавоноїди та фенольні кислоти — речовини, які допомагають захищати клітини від окиснювального стресу. Цей процес пов’язаний зі старінням організму, запаленням і розвитком деяких хронічних захворювань.

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За даними окремих досліджень, додавання меду до чаю може підвищувати антиоксидантну активність напою. Водночас результат залежить від сорту меду та виду чаю. Одна ложка меду не забезпечить суттєвого ефекту, проте може стати корисним доповненням до збалансованого харчування.

Альтернатива звичайному цукру

Мед солодший за рафінований цукор, тому для підсолоджування чаю його може знадобитися менше. Крім того, він містить невелику кількість калію, кальцію, магнію, цинку та вітамінів групи В.

Утім, концентрація цих речовин надто низька, щоб вважати мед повноцінним джерелом вітамінів і мінералів.

Може повільніше підвищувати рівень цукру в крові

Глікемічний індекс меду зазвичай нижчий, ніж у білого цукру. Це означає, що його вживання може спричиняти більш поступове підвищення рівня глюкози в крові.

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Проте мед усе одно належить до доданих цукрів. Людям із діабетом або інсулінорезистентністю важливо контролювати його кількість у раціоні.

Містить речовини з антимікробними властивостями

У складі меду є перекис водню, антиоксиданти та рослинні сполуки, здатні пригнічувати ріст деяких мікроорганізмів.

Особливо виражені антимікробні властивості має мед манука. Водночас звичайний мед також містить біологічно активні речовини. Однак це не означає, що чай із медом може замінити лікування інфекцій.

Може полегшувати кашель і біль у горлі

Теплий чай із медом може тимчасово зменшувати подразнення горла та полегшувати кашель під час застуди. Мед має заспокійливі властивості, тому його часто використовують для полегшення незначних симптомів захворювань верхніх дихальних шляхів.

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Водночас такий напій не усуває причину хвороби, а лише може допомогти впоратися з окремими симптомами.

Кому не варто вживати мед

Попри потенційну користь, мед підходить не всім. Насамперед його категорично не можна давати дітям віком до одного року через ризик дитячого ботулізму — рідкісного, але небезпечного захворювання.

Людям із діабетом також необхідно обмежувати споживання меду, оскільки він підвищує рівень глюкози в крові.

Крім того, під час купівлі медових продуктів варто перевіряти склад. Деякі з них можуть містити додаткові підсолоджувачі та ароматизатори.

З яким чаєм найкраще поєднувати мед

Мед можна додавати до різних видів чаю. Зокрема, він добре поєднується з ромашковим, імбирним, зеленим, м’ятним і лимонним напоями.

Водночас фахівці наголошують, що навіть натуральні підсолоджувачі слід вживати помірно. Невеликої кількості меду достатньо, щоб зробити чай солодшим, не збільшуючи надмірно споживання цукру.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що лише одна чайна ложка меду може змінити смак ранкової кави. Цей продукт надає напою ніжної солодкості, а також містить антиоксиданти та інші корисні речовини.

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