Додайте цю спецію до раціону: про здуття живота забудете

Імбир / © Pixabay

На кухні господинь є чимало різноманітних спецій, які вони використовують, аби поліпшити смак страв. Однак не всі знають, що серед цих спецій є і такі, які можуть допомогти боротися із запаленням в організмі, зменшити здуття.

Про користь імбирю пише eatingwell.com.

Імбир — популярна спеція, що здатна допомогти зменшити здуття живота та покращити травлення завдяки своїм протизапальним та спазмолітичним властивостям.

Імбир сприяє проходженню їжі через травну систему. Це означає, що він може допомогти їжі ефективніше рухатися через травний тракт, зменшуючи ймовірність газоутворення. Імбир містить гінгерол і шогаол, які мають протизапальні властивості. Це може допомогти у разі подразнення кишківника та відчутті здуття. Тому додайте натертий імбир у салати, маринади та соуси, щоб надати стравам ще більшої користі. Зменшення запалення може бути ще одним способом, яким імбир позитивно впливає на здоров’я шлунково-кишківникового тракту.

Запалення в системі травлення може сприяти здуттю живота, порушуючи баланс кишкової мікробіоти, що перешкоджає хорошій функції травлення. З’єднання гінгерол, що міститься в імбирі, має антиоксидантні та протизапальні властивості, які можуть протидіяти цьому запаленню, що порушує роботу кишківника.

Раніше ми писали про те, що існують продукти, які природним чином прискорюють спалювання жиру. Дослідження довели, що спеції — кориця, чилі, перець та імбир — можуть бути корисними для схуднення. Вони мають зігрівальний ефект на організм.