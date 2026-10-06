Додайте їх до раціону: 6 осінніх продуктів, які можуть допомогти зменшити запалення

6 продуктів, які можуть зменшити запалення восени / © pexels.com

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Восени до раціону можна додати сезонні продукти, які містять сполуки з антиоксидантними та протизапальними властивостями. Дієтологи радять звернути увагу, зокрема, на яблука, гарбуз, волоські горіхи та брюссельську капусту.

Про це пише Verywell з посиланням на фахівців із харчування.

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Яблука

Яблука містять поліфеноли — рослинні сполуки, значна частина яких зосереджена у шкірці. Дієтологиня Лорен Манакер пояснила, що серед них особливо виділяється кверцетин — флавоноїд, який впливає на процеси, пов’язані із запаленням.

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Крім того, яблука містять катехіни, хлорогенову кислоту та антоціани. У дослідженнях ці речовини демонстрували антиоксидантну активність.

Брюссельська капуста

Брюссельська капуста містить глюкозинолати — сполуки, характерні для хрестоцвітих овочів. За словами дієтологині Кері Ганс, вони можуть підтримувати антиоксидантний захист організму та впливати на механізми, пов’язані із запальними процесами.

Фахівчиня пояснила, що протизапальний раціон загалом може сприяти зменшенню системного запалення завдяки зниженню оксидативного стресу.

Волоські горіхи

Ще одним продуктом, на який радять звернути увагу, є волоські горіхи. Вони містять альфа-ліноленову кислоту — рослинну омега-3 жирну кислоту, а також поліфеноли та клітковину.

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За словами Ганс, ці поживні речовини можуть допомагати зменшувати оксидативний стрес і підтримувати нормальну запальну реакцію організму.

Гарбуз

Характерний помаранчевий колір гарбуза забезпечує бета-каротин — каротиноїд, який також пов’язують із його протизапальним потенціалом.

Організм перетворює бета-каротин на вітамін А, а самі каротиноїди діють як антиоксиданти. Крім того, гарбуз містить вітамін С, вітамін Е та цинк, які відіграють допоміжну роль у роботі імунної системи та регуляції запальних процесів.

Гранат

Гранат багатий на поліфеноли, зокрема антоціани та пунікалагіни. Ці речовини мають антиоксидантні властивості та, за словами дієтологів, можуть допомагати зменшувати запальні сигнали в організмі.

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Кориця

Кориця також містить речовини, які досліджували через їхні потенційні протизапальні властивості. Йдеться насамперед про циннамальдегід та поліфеноли.

Обидві групи сполук вивчали щодо їхньої антиоксидантної та протизапальної дії.

Скільки таких продуктів потрібно їсти

Дієтологи наголошують, що встановленої «протизапальної дози» для яблук, гарбуза, горіхів чи інших продуктів не існує. Замість того щоб зосереджуватися на певній кількості одного продукту, фахівці радять регулярно додавати до раціону різні джерела корисних поживних речовин.

До продуктів із потенційними протизапальними властивостями також належать овочі, фрукти, бобові, цільнозернові продукти, насіння, оливкова олія та жирна риба.

Вони містять антиоксиданти, клітковину, вітаміни, мінерали та корисні жири, які допомагають захищати клітини від оксидативного стресу та підтримувати нормальну роботу імунної системи.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, які овочі варто їсти для схуднення та що з них приготувати без зайвих калорій.

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