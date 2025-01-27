Допомагає швидко схуднути та знижує тиск: яка ще користь риб’ячого жиру

Лікарі рекомендують вживати риб’ячий жир щодня, і на це є аж десять причин.
Риб’ячий жир – це саме той чарівний продукт, який лікує абсолютно все, а ще допомагає зберегти молодість та красу до глибокої старості. А все тому, що він містить поліненасичені жирні кислоти омега-3 й омега-6, які здатні оновлювати та оздоровлювати організм на клітинному рівні.
Яка користь риб’ячого жиру для здоров’я людини: про це майже ніхто не знає
- Захищає від захворювання серця та судин. Риб’ячий жир допомагає знизити ризики розвитку стенокардії, появи ішемічної хвороби й інфаркту міокарда. Також допомагає стабілізувати високий артеріальний тиск.
- Активує роботу мозку. Якщо вживати риб’ячий жир, можна поліпшити пам’ять і покращити розумову діяльність. Жирні кислоти омега-3 й омега-6 налагоджують роботу головного мозку та центральної нервової системи.
- Зміцнює імунітет. Компоненти риб’ячого жиру прекрасно справляються з вірусними захворюваннями та різноманітними запаленнями, підвищуючи опірність організму в рази. Також омега-3 підвищує активність антитіл, стимулює синтез речовин, які мають протизапальний ефект.
- Зміцнює суглоби. Суглобова тканина потребує жирів, інакше вона втрачає свою еластичність. Риб’ячий жир запобігає запаленням суглобів та зменшує больові відчуття.
- Відновлення м’язів після тренувань. Вживання риб’ячого жиру після фізичних навантажень допомагає зменшити біль у м’язах.
- Покращує настрій. Поліненасичена кислота омега-3 допомагає знімати стрес і напруження, також покращує настрій та загальне самопочуття.
- Знижує очний тиск. Риб’ячий жир варто вживати для профілактики глаукоми й інших захворювань очей. Жирні кислоти допомагають знизити очний тиск, видаляючи з очного яблука зайві рідини.
- Джерело вітамінів і мінералів. Риб’ячий жир містить не лише жирні кислоти Омега-3 і Омега-6, а й вітаміни А і D. Вони допомагають організму краще засвоювати кальцій і фосфор.
- Гладка та сяюча шкіра. Риб’ячий жир бореться з висипами на шкірі, також допомагає попередити передчасне старіння і появу зморшок.
- Швидке схуднення. Регулярне вживання риб’ячого жиру допомагає знизити апетит, саме тому його включають до багатьох дієт.
Читайте також:
"Корисні" напої, що призводять до збільшення ваги
Дієтологи назвали шість найкращих продуктів для здоров'я суглобів: обов'язково додайте до раціону
Найчастіше хворіють жінки після 50 років: лікар розповідає, що таке остеопороз і як його лікувати