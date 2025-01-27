Допомагає швидко схуднути та знижує тиск: яка ще користь риб’ячого жиру

Лікарі рекомендують вживати риб’ячий жир щодня, і на це є аж десять причин.

Риб’ячий жир – це саме той чарівний продукт, який лікує абсолютно все, а ще допомагає зберегти молодість та красу до глибокої старості. А все тому, що він містить поліненасичені жирні кислоти омега-3 й омега-6, які здатні оновлювати та оздоровлювати організм на клітинному рівні.

Яка користь риб’ячого жиру для здоров’я людини: про це майже ніхто не знає

Захищає від захворювання серця та судин. Риб’ячий жир допомагає знизити ризики розвитку стенокардії, появи ішемічної хвороби й інфаркту міокарда. Також допомагає стабілізувати високий артеріальний тиск. Активує роботу мозку. Якщо вживати риб’ячий жир, можна поліпшити пам’ять і покращити розумову діяльність. Жирні кислоти омега-3 й омега-6 налагоджують роботу головного мозку та центральної нервової системи. Зміцнює імунітет. Компоненти риб’ячого жиру прекрасно справляються з вірусними захворюваннями та різноманітними запаленнями, підвищуючи опірність організму в рази. Також омега-3 підвищує активність антитіл, стимулює синтез речовин, які мають протизапальний ефект. Зміцнює суглоби. Суглобова тканина потребує жирів, інакше вона втрачає свою еластичність. Риб’ячий жир запобігає запаленням суглобів та зменшує больові відчуття. Відновлення м’язів після тренувань. Вживання риб’ячого жиру після фізичних навантажень допомагає зменшити біль у м’язах. Покращує настрій. Поліненасичена кислота омега-3 допомагає знімати стрес і напруження, також покращує настрій та загальне самопочуття. Знижує очний тиск. Риб’ячий жир варто вживати для профілактики глаукоми й інших захворювань очей. Жирні кислоти допомагають знизити очний тиск, видаляючи з очного яблука зайві рідини. Джерело вітамінів і мінералів. Риб’ячий жир містить не лише жирні кислоти Омега-3 і Омега-6, а й вітаміни А і D. Вони допомагають організму краще засвоювати кальцій і фосфор. Гладка та сяюча шкіра. Риб’ячий жир бореться з висипами на шкірі, також допомагає попередити передчасне старіння і появу зморшок. Швидке схуднення. Регулярне вживання риб’ячого жиру допомагає знизити апетит, саме тому його включають до багатьох дієт.

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