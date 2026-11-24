Найкорисніший хліб для схуднення / © Credits

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Житній хліб на заквасці може бути корисним для людей, які прагнуть позбутися зайвої ваги та знизити рівень «поганого» холестерину. Завдяки високому вмісту клітковини він забезпечує тривале відчуття ситості.

Про це пише видання Mirror.

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Професор генетичної епідеміології Королівського коледжу Лондона Тім Спектор розповів, що віддає перевагу житньому хлібу на заквасці, який готує самостійно. Для цього він використовує цільнозернове та житнє борошно, солодові пластівці, горіхи й насіння.

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За словами науковця, високий вміст клітковини та щільна текстура такого хліба дають змогу насититися меншою порцією, ніж під час споживання магазинного аналога.

Фахівці Іспанського фонду харчування зазначають, що житній хліб містить лише 3,3 г жиру на 100 г продукту. Клітковина в його складі допомагає контролювати відчуття голоду, покращує травлення та сприяє зниженню рівня «поганого» холестерину (ЛПНЩ).

Також цей вид хліба містить фосфор, залізо, кальцій, селен, натрій та корисні жирні кислоти.

Чим корисний житній хліб на заквасці

Дослідження Університету Східної Фінляндії показало, що молочнокислі бактерії закваски та кишкові бактерії відіграють важливу роль у перетворенні біоактивних сполук, які містяться в житі.

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Результати наукової роботи, опублікованої в журналі Metabolomics, свідчать, що бактерії закваски та кишківника виробляють частково однакові сполуки.

Дослідження також показали, що після споживання жита рівень цукру в крові знижується поступовіше. Однак причини цього явища залишаються нез’ясованими.

На що звертати увагу під час вибору хліба

Тім Спектор рекомендує перевіряти співвідношення вуглеводів до клітковини у складі хліба — воно має бути меншим за 5:1. Сам професор віддає перевагу хлібу на заквасці з житнього або спельтового борошна з великою кількістю насіння.

Водночас науковець зауважує, що напис «на заквасці» на пакованні не гарантує, що продукт є кориснішим. Виробники можуть використовувати дріжджі, ароматизатори та емульгатори, щоб швидше відтворити смак справжнього хліба на заквасці.

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За словами медичних фахівців, житній хліб підходить для раціону під час схуднення. Його можна споживати щодня, проте порції мають бути помірними.

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