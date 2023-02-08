Дослідники назвали продукт, що допомагає знизити рівень холестерину так само ефективно, як і статини

Якщо ви хочете знизити рівень холестерину, боби, квасоля можуть бути саме тим, що вам потрібно.

Минулі дослідження показали, що додавання сої до вашого раціону або збільшення кількості сої, яку ви вже їсте, може знизити рівень холестерину, однак новий експеримент виявив, що бобові можуть бути настільки ж ефективними, як і звичайні ліки, які допомагають контролювати загальний рівень холестерину.

Під час нового дослідження вчені розглянули 19 різних типів соєвих бобів з різним рівнем гліциніну та B-конгліциніну. Вони виявили, що два білки в соєвих бобах — гліцинін і В-конгліцинін — допомагають знизити рівень холестерину.

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"Ми виміряли кілька параметрів, пов’язаних із метаболізмом холестерину та ліпідів, а також різними іншими маркерами — білками та ферментами — які позитивно чи негативно впливають на метаболізм ліпідів", — сказала авторка дослідження Ельвіра де Меджі, професорка харчових наук Університету Іллінойсу Урбана-Шампейн.

Переварені пептиди соєвих бобів змогли зменшити накопичення ліпідів на 50-70%, що дуже важливо. За словами лікарів, це можна порівняти зі статином, який знизив його на 60%.

За словами дослідників, загальні результати свідчать про те, що "вживання бобових може регулювати гомеостаз холестерину та ЛПНЩ і, отже, сприяти профілактиці атеросклеротичних серцево-судинних захворювань.

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"Соєві боби — це поживна бобова культура, багата білком, клітковиною, ізофлавонами та корисними для серця мононенасиченими та поліненасиченими жирами. У них низький вміст насичених жирів і холестерину, тому додавання сої в загальну схему здорового харчування може бути чудовим вибором для людей, які хочуть знизити рівень холестерину", — підсумували фахівці.

Раніше лікарка назвала найкращий напій для схуднення, а також як з його допомогою можна скинути вагу.

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