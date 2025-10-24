Дослідники назвали "суперфуд" для шкіри та мозку, який є у кожному супермаркеті

Супермаркет / фото ілюстративне / © pixabay.com

Правильне та збалансоване харчування є запорукою міцного здоров’я людини. Те, що ми їмо щодня, неабияк впливає на наше самопочуття та організм. Дослідники розповіли, про «супер’їжу», яка допомагає знизити ризик деменції та покращити стан шкіри.

Про це пише The Mirror.

За словами науковців, сардини є «суперфудом» для мозку та шкіри людини. Як зазначають вчені, вони багаті на омега-3 жирні кислоти та вітамін D, які підтримують здоров’я серцево-судинної системи та міцність кісток

Рибні консерви також містять необхідні поживні речовини, такі як: кальцій, залізо, калій, цинк, мідь, марганець, селен, тіамін, ніацин, вітамін B6, фолат, а також вітаміни B12, A, E та K. Експерти у сфері охорони здоров’я рекомендують щодня вживати 1,1-1,6 грама омега-3 жирних кислот (одна банка сардин містить приблизно 3 грами — Ред.).

Сардини / © Associated Press

Науковці з Університетського коледжу Лондона (UCL) провели дослідження, щоб з’ясувати, як певні жирні кислоти, зокрема омега-3, впливають на здоров’я нервової системи.

Для цього вони аналізували мозок плодових мушок, а також клітини мозку людини. Мухи мали генетичні зміни, пов’язані з початком захворювань рухових нейронів та рідкісним типом деменції — фронтотемпоральною деменцією.

Провідний науковець з Британського науково-дослідного інституту деменції Адріан Айзекс розповів, що у результаті дослідження вдалося з’ясувати: підвищення рівня омега-3 жирних кислот у мозку може бути корисним при захворюваннях рухових нейронів.

«Звичайно, наступним кроком є ​​​​перевірка цього на людях. Спочатку нам потрібно з’ясувати, яку саме жирну кислоту найкраще тестувати на людях і як ми можемо доставити достатню кількість у мозок. Потім плануємо застосувати ці результати до клінічних випробувань», — зауважив Айзекс.

Водночас американське дослідження також підтверджує те, що якщо вживати омега-3 жирні кислоти у середньому віці, то таким чином можна знизити ризик деменції.

Вчені виявили, що люди з вищим рівнем омега-3 мали кращі результати в тестах на мислення (когнітивних) і більший гіпокамп — це частина мозку, яка відповідає за пам’ять.

Ще однією перевагою вживання сардин є позитивний вплив на шкіру. Ця риба, багата не лише омега-3, але й колагеном і селеном. Вважається, що вона підвищує еластичність шкіри та зволоження. Зокрема, сардини є чудовим джерелом вітаміну D.

Раніше відомий гастроентеролог Саурабх Сеті розповів, що потрібно додати до свого раціону, аби запобігти виникненню серйозних захворювань мозку.

Водночас експерти розповіли про низку несподіваних факторів, через які міцність нашого скелета опиняється під загрозою.

