Дослідження показали зв'язок між відомим усім станом і дефіцитом вітаміну D: перевірте себе

Через дефіцит вітаміну D в організмі може відбуватися деформація кісток, що проявляється сильним болем. Зазвичай він проявляється у людей, які рідко виходять на свіже повітря в сонячні дні. Покращити самопочуття допоможуть вітамінні добавки та прогулянки.

Дефіцит вітаміну D проявляється різними симптомами, однак останнє дослідження довело, що саме хронічний біль у попереку є найпоширенішим.

Вчені знайшли зв'язок між рівнем вітаміну D в організмі та болями у спині. В дослідженні взяли участь понад 9000 літніх жінок. Виявилося, що саме від такого болю найчастіше страждають ті люди, які мають дефіцит вітаміну D. Зокрема, біль може бути настільки сильним, що обмежує або унеможливлює повсякденну діяльність.

Також науковцями було встановлено, що нестача цієї речовини може вже за 2 місяці спричинити сильний біль у ногах, ребрах, суглобах.

Вчені стверджують, що зв'язок між "сонячним" вітаміном, особливо його дефіцитом, та болем в опорно-руховому апараті, зокрема в області шиї, був ретельно вивчений. Також вони встановили, що від рівня речовини в організмі залежить і стан м'язів. Тому через дефіцит вітаміну D можуть виникати часті спазми.

Лікарі розповіли, що завдяки корекції рівня вітаміну D можна вилікувати або значно покращити стан пацієнта в разі хронічних болей у шиї і спині, м'язових спазмів.

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