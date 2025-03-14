Дослідження показало, що три чашки цього напою на день можуть запобігти деменції

Кожна чашка може знизити ризик на 6 відсотків.

Лише три чашки одного поширеного гарячого напою можуть запобігти розвитку деменції в майбутньому.

Про це свідчить японське дослідження, передає Unilad. І йдеться саме про зелений чай.

Дослідники виявили, що люди літнього віку, які регулярно вживають зелений чай, мають менше уражень білої речовини головного мозку. Пошкодження білої речовини головного мозку вказують на зниження когнітивних функцій і розвиток деменції.

Дослідники отримали результати, попросивши майже 9 000 дорослих заповнити анкету про споживання напоїв, а потім за допомогою сканування мозку проаналізувати різницю в їхньому мозку. Саме тоді вони зрозуміли, що три або більше склянок зеленого чаю на день можуть допомогти запобігти деменції.

Але це не перший випадок, коли зелений чай пов'язують з такими речами: мета-аналіз 2022 року показав, що загалом ризик розвитку деменції знижується на 6% на кожну чашку зеленого чаю, яку ви випиваєте.

Зелений чай, який заварюють із рослини камелії китайської, вживають вже понад 5 000 років, особливо у Східній Азії. Багатий на антиоксиданти, такі як катехіни, наприклад, епігаллокатехін галлат, напій широко відомий своїми численними перевагами для здоров'я. Його протизапальні та клітинні властивості також можуть допомогти зменшити ймовірність розвитку різних захворювань, таких як: рак, діабет, проблеми з серцем, високий кров'яний тиск, високий рівень холестерину, інсульти, проблеми з кишківником, кістками та метаболічні проблеми.

Дослідження 2023 року показало, що ті, хто випиває від двох до чотирьох чашок зеленого чаю на день, на 24% менше схильні до інсульту.

Інше дослідження, проведене в лабораторії 2010 року з використанням клітин тварин, показало, що суміш зеленого чаю, багата на антиоксиданти, захищає від загибелі нервових клітин, пов'язаної з деменцією та хворобою Альцгеймера.

Отже, здається, що це майже еліксир життя.

Однак дієтологиня Елісон Горнбі стверджує, що докази про користь зеленого чаю для здоров'я не є переконливими. Вона сказала в Оксфордширській раді: "На Далекому Сході зелений чай використовувався як засіб лікування різних захворювань, від артриту до втрати ваги, а також як профілактичний засіб від таких хвороб, як рак, хоча докази для більшості з цих захворювань є слабкими або відсутніми. Однак, як соціальний напій, він видається безпечним у помірних кількостях, тому любителі зеленого чаю можуть продовжувати насолоджуватися ним".

Нагадаємо, нутриціологи назвали продукт, який корисніший за вівсянку. Він прискорює метаболізм і чистить кишківник.

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