Довелося кинути школу: дівчина з неймовірно рідкісним захворюванням чхає 12000 разів на день

Американка страждає на рідкісне захворювання та чхає по 12000 разів на день.

Про це пише ladbible.com.

Школярка безперервно тягнеться за серветкою, оскільки просто не може зупинити чхання. Кейтлін Торнлі каже, що її дивний стан здоров'я є напрочуд болісним, оскільки її тіло постійно готується до наступного приступу – навіть усю ніч, оскільки вона ще чхає уві сні.

У віці 12 років вона раптово почала чхати, виходячи з уроку гри на кларнеті у своїй школі в Техасі, США, пояснюючи це тим, що все починалося як невеликі сплески. Кейтлін спочатку припустила, що це могла бути алергічна реакція і думала, що це скоро мине. Але цього не сталося.

Дівчина заявила, що дивна проблема лише посилилася: вона чхала до 20 разів на хвилину, що в сумі складає колосальні 12 000 разів на день.

Вона розповіла ABC News: "Було всього декілька чхань тут і там, але на той час, коли я лягла спати, за ту ніч я чхнула 30 разів".

Наступні тижні її напади чхання почали тривати до 15 хвилин, а це означало, що Кейтлін ледве могла закінчити речення. У результаті їй довелося покинути школу і відмовитися від гри на кларнеті у групі через дивний стан.

Її мама Еріка Годжес сказала: "Вона не може ходити до школи або робити щось нормальне. Вона не може добре їсти, їй доводиться пити. Вона не може пити. Це впливає на все".

Медики Техаської дитячої лікарні в Г'юстоні спробували розібратися в загадковій ситуації з чханням і в тому, що його спричинило, але були дуже спантеличені цією унікальною історією.

Ділячись своїми підозрами, доктор Меред Парнс сказав: "У неї було якесь кумедне відчуття, яке вона описала в носі, і ця частина її історії дуже характерна для тиків".

Кейтлін відвідала шістьох лікарів, коли її історію було оприлюднено у вересні 2015 року, і всі вони виключили алергію та наявність вірусу, що поставило їх у глухий кут. Її батьки все більше турбувалися про безперервне чхання доньки і загадкову причину цього.

Батько дівчинки, Тревіс, згадував випадок, коли у Кейтлін стався епізод, який тривав 45 хвилин поспіль.

Згідно з Книгою рекордів Гіннеса, найтриваліший напад чхання тривало 976 днів.

Тревіс сказав: "Вона декілька разів кричала від болю, і все, що я можу зробити, це просто міцно тримати її і чекати, поки вона засне. Тяжко дивитися".

Кейтлін Торнлі / Фото: скриншот з відео

Але Тревіс і Еріка все ще сподівалися, що хтось запропонує відповіді про стан Кейтлін.

"Іноді мені хочеться ненадовго залишити своє тіло і поспостерігати за тим, як я сплю", - сказала дівчина. "Бо навіть уві сні я чхаю". Відволіктися їй допомагає улюблена музика – Кейтлін слухає The Beatles.

Попри те, що минуло вісім років, офіційної інформації про стан Кейтлін не було.

Нагадаємо, дівчина випадково проковтнула 20-сантиметрову зубну щітку. Вона розповіла, як так сталося.

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