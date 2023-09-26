Довго хворів на цироз: чоловіку вдруге пересадили печінку після хронічного відторгнення

У МОЗ повідомили про перший успішний досвід ретрансплантації печінки в Україні.

В Україні 57-річному пацієнтові, який 2022 року переніс пересадку частини печінки від родинного донора, вдруге зробили трансплантацію.

Про це повідомили в МОЗ.

Як розповіли фахівці, пересадка печінки вдруге – це перший успішний досвід українських лікарів.

Чоловікові вдруге пересадили печінку після хронічного відторгнення / Фото: МОЗ

Вадим з Миколаївщини довго хворів на цироз печінки, спричинений важкою формою гепатиту C, та рік тому йому зробили пересадку частини органа від родинного донора.

"Здавалося, все буде добре, але почав розвиватися процес хронічного відторгнення. Лікарі призначили інтенсивну терапію, проте вона не дала бажаного ефекту – зміни в пересадженому органі стали незворотними. У чоловіка почали відмовляти нирки", – зазначили лікарі.

За їхніми словами, життя Вадима трималося завдяки гемодіалізу. А єдиним порятунком для нього була повторна трансплантація. Тож пацієнта долучили до переліку очікування, і за деякий час Єдина державна інформаційна система трансплантації визначила його спорідненим із померлим донором.

Вдруге пацієнтові пересадили донорський орган у Національному інституті хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова. До порятунку чоловіка була залучена велика команда медиків.

"Ретрансплантація та післяопераційна реабілітація пройшли успішно. Чоловік почувається добре та вже повернувся додому", – розповіли медики.

Випадок Вадима став першим успішним досвідом ретрансплантації печінки в Україні, хоча досвід повторних пересадок інших органів українські трансплантологи вже мають. Наприклад, 2022 року у Львові провели успішну ретрансплантацію нирки 14-річному хлопчику.

Нагадаємо, у Львові пересадили дві нирки від посмертного донора та врятували два життя. Донором став 40-річний чоловік, який потрапив до Івано-Франківської обласної лікарні з інсультом.

Раніше у США лікарі вперше пересадили нирку двом різним пацієнтам. Орган пересадили двічі протягом двох тижнів.

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