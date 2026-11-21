Секрети довголіття / © Freepik

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Багато хто вважає, що виснажливі тренування у спортзалі чи біг на довгі дистанції — обов’язкова умова довголіття. Однак спосіб життя людей, які досягли поважного віку, доводить: для підтримання здоров’я важливі не лише спортивні навантаження, а й щоденна рухова активність.

Про це пише іспанське видання Ok Diario, посилаючись на дослідження так званих «Блакитних зон».

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Довголіття без спортзалу: чому щоденна ходьба важлива для здоров’я

Як повідомляє Ok Diario, Іспанія належить до країн із найвищою середньою тривалістю життя у світі. За даними Національного інституту статистики Іспанії (INE), цей показник становить 84,01 року: 86,53 року для жінок і 81,38 року для чоловіків.

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Видання зазначає, що висока тривалість життя є значним демографічним досягненням, однак водночас створює нові виклики для системи охорони здоров’я. Зокрема, важливо не лише збільшувати кількість років життя, а й допомагати людям віком від 65 років зберігати здоров’я, активність і самостійність.

Ok Diario також розповідає про дослідження американського письменника Дена Бюттнера, який роками вивчав звички людей із так званих «Блакитних зон» — п’яти регіонів світу з високою концентрацією довгожителів. До них належать Окінава в Японії, Сардинія в Італії, Нікоя в Коста-Риці, Ікарія в Греції та Лома-Лінда у США.

За спостереженнями дослідника, про які пише видання, мешканці цих регіонів не зосереджуються на виснажливих тренуваннях і не проводять багато часу в тренажерних залах. Натомість вони залишаються активними завдяки повсякденним справам: регулярно ходять пішки, працюють на городах, пораються по господарству та виконують хатню роботу.

«Люди, які живуть найдовше, рухаються природно. Вони не займаються спортом, але живуть у середовищах, де кожен рух — це ходьба», — зауважив Ден Бюттнер.

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Як зазначає Ok Diario, дослідник також наголошує на користі звичайних прогулянок, які допомагають підтримувати фізичну активність без складних тренувальних програм.

«Щоденна прогулянка дає приблизно 90% користі від підготовки до марафону», — зазначає він.

Бюттнер також пояснює, що для довгого життя важливо створити умови, які заохочують людину більше рухатися у повсякденні:

«Якщо ви хочете прожити довше, не відвідуючи тренажерний зал, ось два ефективні й дуже прості способи. Найдовгожителі світу не займаються спортом: вони живуть у середовищі, яке спонукає їх рухатися природним чином», — пояснює дослідник.

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Харчування, соціальні зв’язки та звички довгожителів: у чому секрет «Блакитних зон»

Ще одним важливим чинником довголіття є харчування. Як зазначає Ok Diario, у «Блакитних зонах» основу раціону становлять переважно малоперероблені продукти рослинного походження. Серед найпоширеніших:

бобові — квасоля, сочевиця та нут;

цільнозернові продукти;

свіжі овочі та коренеплоди;

горіхи та насіння.

Мешканці цих регіонів зазвичай споживають небагато м’яса та обмежують кількість промислово оброблених продуктів. Такий раціон у поєднанні з регулярною фізичною активністю може сприяти підтриманню здоров’я серцево-судинної системи.

Однак довголіття залежить не лише від руху та харчування. Велику роль відіграють соціальні зв’язки й емоційний добробут. Жителі «Блакитних зон» підтримують тісні стосунки з родиною, друзями та сусідами, регулярно спілкуються й беруть участь у житті своїх громад.

Не менш важливо вміти відпочивати та знижувати рівень стресу. Для цього люди знаходять час на медитацію, спілкування, приємні зустрічі або короткий денний сон. Крім того, багато мешканців «Блакитних зон» мають чітке відчуття життєвої мети.

Серед інших характерних звичок — відмова від куріння та помірне споживання алкоголю. Усі ці чинники разом формують спосіб життя, який може сприяти збереженню здоров’я та активності в похилому віці.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про традиційну страву жителів Сардинії — овочевий суп мінестроне, який є частиною раціону мешканців однієї з «Блакитних зон». Його готують із сезонних овочів, квасолі, сочевиці, нуту та оливкової олії. Такий суп містить рослинний білок і клітковину та добре вписується в модель харчування, характерну для регіонів із високою концентрацією довгожителів.

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