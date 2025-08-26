Довгий COVID: що це таке та які наслідки має

Covid / © ТСН.ua

Довгий COVID — симптоми, що зберігаються понад три місяці після зараження, серйозно обмежують повсякденну активність людей. Нове австралійське дослідження показало, що цей стан може призвести до значного зниження якості життя та соціальної активності.

Про це пише Science Alert.

Що таке довгий COVID

Довгий COVID трапляється приблизно у 6% людей, які перехворіли на коронавірус, та проявляється у понад 200 різні симптоми. У деяких людей він триває місяцями, а у «далекобійників» — роками. Симптоми охоплюють втому, «туман у голові», утруднене дихання та обмеження фізичної активності.

Дослідження охопило 121 дорослу людину в Австралії, які хворіли на COVID у період від лютого 2020 року до червня 2022 року. Більшість лікувалися вдома та не госпіталізувалися. 86% учасників досягли порогу серйозної інвалідності.

Люди в середньому не могли виконувати повсякденні справи близько 18 днів на місяць.

Найбільше страждали соціальна активність та рівень енергії.

Повсякденні завдання, як приймання їжі чи одягання, залишалися доступними, але складніші — робота по дому та спілкування — були обмежені.

Симптоми та наслідки

Довгий COVID не обмежується фізичними симптомами. Він знижує якість життя, призводить до соціальної ізоляції та обмежує участь у роботі й громадському житті. Рівень інвалідності у таких пацієнтів можна порівняти з синдромом хронічної втоми, інсультом або хворобою Паркінсона.

Пацієнти часто повідомляють, що медичні працівники скептично ставляться до їхніх симптомів. Проте самооцінка стану здоров’я достовірно відображає ступінь інвалідності та якість життя. Експерти наголошують на необхідності спеціалізованих програм реабілітації, підтримки на робочих місцях, гнучкого графіка роботи та допомоги у відновленні соціальних зв’язків.

Що потрібно робити далі

Сотні тисяч людей живуть із довгим COVID, і його наслідки особливо відчутні у неблагополучних громадах. Ігнорування проблеми може поглибити соціальну нерівність. Створення програм підтримки та реабілітації на основі особистого досвіду пацієнтів є ключовим для відновлення здоров’я та гідності людей.

Нагадаємо, у Києві зафіксовано сезонний ріст захворюваності на COVID-19, зростає кількість госпіталізацій, зокрема пацієнтів у тяжкому стані. Напередодні вересня традиційно фіксується сплеск випадків інфекції.

Фахівці закликають кожного подбати про власний захист та носити маски у місцях масового скупчення людей, особливо в закритих приміщеннях.

Також докторка медичних наук повідомила, що ризик підхопити COVID-19 Stratus найбільше стосується людей з хронічними захворюваннями, літніх та дітей через слабший імунітет.