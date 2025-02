Дружина виявила на нігті чоловіка ранню ознаку раку, яку не помітили лікарі – фото

Пильне спостереження за змінами у тілі допомагає вчасно виявити онкологію на ранній стадії. Так, уважні батьки виявили рак у маленького сина під час фотографування. Тепер жінка розповіла, як виявила тривожно ранній симптом раку шкіри на пальці ноги свого чоловіка, який спочатку пропустили лікарі.

Девід Еджес не занепокоївся, коли на одному з його нігтів на нозі з'явилася ледь помітна лінія, але для його дружини Келлі це стало тривожним дзвіночком.

47-річна дерматологиня пройшла курс про стан нігтів під час навчання ще наприкінці 1990-х років і пам'ятала, що такі зміни, як лінія, можуть натякати на щось більш зловісне. Вона наполягла на тому, щоб 52-річного Девіда перевірив лікар, який порадив стежити за нігтем. Друга думка іншого лікаря, на яку його наштовхнула Келлі, виявилася такою ж невдалою: вони нібито вважали, що це грибкова хвороба. Але після того, як Келлі простежила за змінами на нігті – лінія з часом потовщувалася – подружжя наполягло на проведенні біопсії, яка виявила у нього меланому (рак шкіри), обмежену лише цією ділянкою шкіри.

"Я вперше помітила цю лінію в травні 2022 року, і мене це насторожило, тому що я пам'ятаю, як дізналася про стан та зміни нігтів під час навчання ще наприкінці 90-х років. Я також розуміла, що неможливо відрізнити злоякісну піднігтьову меланому від доброякісної. Медики вміють швидко направляти до лікаря у разі зміни родимок на тілі, але оскільки піднігтьові меланоми зустрічаються дуже рідко, здавалося, що його палець на нозі не спричиняв особливого занепокоєння. Того ж місяця Девід відвідав терапевта, і йому порадили спостерігати за новоутворенням. Він був радий прислухатися до порад фахівця, але я не була задоволена. Я продовжувала стежити за ним, і в жовтні наступного року помітила, що лінія стала ширшою і потемніла", - пригадала жінка.

Цього разу другий лікар сказав, що це "ймовірно, грибок".

Ніготь Девіда / Фото: Jam Press

Келлі додала: "Я була дуже розчарована, тому ми записалися на приватний прийом. Лікарка ретельно перевірила нігті на пальцях ніг Девіда і попросила зробити порівняльні фотографії пальця. Я зробила два знімки з інтервалом у 17 місяців, і вона визнала, що зміни дійсно відбулися. Лінія була більше 3 мм завширшки".

Після біопсії йому нарешті поставили діагноз.

Девіду зробили операцію з видалення всіх ракових клітин, а також додали трансплантат шкіри, взятий зі стегна, щоб створити здорову ділянку шкіри. На щастя, після лікування не залишилося жодних залишків раку.

Девід і Келлі Еджеси / Фото: Jam Press

