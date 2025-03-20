Дубайський шоколад може бути небезпечним: що знайшли дослідники

Популярність дубайського шоколаду зростає завдяки ексклюзивності та трендам у соціальних мережах, але результати незалежних тестів вражають: якість далеко не завжди відповідає високим цінам.

Про це повідомило видання Spiegel.

У рамках тестування було протестовано шість плиток шоколаду з Дубая, серед яких – популярні "Dubai Style Chocolate Pistachio Kadayif" від Lindt та "Milk Chocolate Pistachio Kadayif" від Fex Dessert. Ці плитки коштують від 7 до 25 євро за 100 грамів, що в кілька разів дорожче за звичайний шоколад. Проте, на відміну від своїх цін, не всі продукти продемонстрували належну якість.

Stiftung Warentest виявила, що чотири з шести протестованих плиток не відповідали вимогам щодо маркування: інгредієнти були неправильно вказані або не вказана важлива інформація для алергіків. Деяку продукти навіть містили небезпечні забруднювачі, зокрема 3-монохлорпропандіол та гліцидиловий ефір, які можуть бути канцерогенними. Це ставить під сумнів заявлену високу якість цих продуктів.

Особливо тривожним є факт, що в деяких зразках було виявлено значну кількість афлатоксинів цвілі – токсичних сполук, що утворюються через грибки на фісташках. Ці речовини є відомими канцерогенами, що можуть спричиняти серйозні проблеми зі здоров’ям, якщо потрапляють в організм у великих кількостях.

Зокрема, шоколад від Le Damas, що містить фісташки та кондитерське тісто, продемонстрував значні забруднення афлатоксинами. Крім того, було виявлено, що деякі плитки містять шкідливі жирні забруднювачі, здебільшого через використання очищеної пальмової олії, яка може бути потенційно канцерогенною.

"Очікується, що вживання шоколаду не матиме жодного впливу на здоров’я. Однак такі знахідки шкідливих речовин несумісні з обіцянкою найвищої якості", – зазначено в матеріалі.

Раніше дослідження, проведені Управлінням ветеринарних розслідувань Штутгарта та Державним управлінням захисту прав споживачів Північного Рейну-Вестфалії, виявили плісняви, мікотоксини та низький вміст какао у деяких імпортних шоколадних продуктах з Дубаю. В одних випадках навіть поставлені під сумнів маркування, адже деякі продукти не відповідали стандартам для шоколаду.

Водночас у дослідженні Stiftung Warentest всі протестовані продукти не містили більше 20% фісташок і були справжнім шоколадом. Проте важливо пам’ятати, що фісташковий крем є найдорожчою частиною такого шоколаду, і тому дешевші аналоги часто містять менше цієї складової.

Тим, хто хоче насолоджуватись оригінальним дубайським шоколадом, тестери радять самостійно виготовляти цей продукт вдома, використовуючи шоколад, "волосся ангела", масло, кунжутну пасту та фісташковий крем.

Нагадаємо, японські вчені знайшли ключ до вічної молодості.

Читайте також: