Жінка померла від раку за лічені тижні — які симптоми вона мала / © Freepik

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В Великій Британії 39-річна Гейлі Базвелл померла від раку підшлункової залози, навіть не дочекавшись офіційного діагнозу. Спочатку жінка сприйняла симптоми небезпечної хвороби за звичайний грип.

Про це пише UNILAD.

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Перші ознаки нездужання у мешканки графства Суррей з’явилися в січні 2025 року. Протягом місяця її турбували нудота, відсутність апетиту, а також біль у грудях і животі. Через погіршення самопочуття жінці призначили комп’ютерну томографію.

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21 лютого лікарі повідомили Гейлі та її близьким, що в підшлунковій залозі виявили велике новоутворення. Медики запідозрили рак на пізній стадії, однак для підтвердження діагнозу необхідно було провести біопсію.

Стан британки стрімко погіршувався. За тиждень до смерті вона почала кашляти кров’ю та майже втратила здатність самостійно ходити. Через тяжкий стан пацієнтки лікарі так і не змогли провести біопсію.

Гейлі померла 10 березня — менш ніж за три тижні після того, як стало відомо про пухлину.

Лише після смерті жінки розтин виявив 12-сантиметрову пухлину підшлункової залози. За словами батька британки, рак встиг поширитися на інші органи, зокрема легені, селезінку та серце.

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Рідні Гейлі досі приголомшені тим, наскільки швидко розвивалася хвороба. За словами її 64-річного батька Пітера, донька вела активний спосіб життя, багато ходила пішки, не курила та не вживала алкоголю. За 18 місяців до трагедії від раку померла і її мати.

Нині родина закликає збільшити фінансування досліджень раку підшлункової залози, його симптомів та методів лікування.

Які симптоми раку підшлункової залози

За інформацією Клівлендської клініки, рак підшлункової залози складно виявити на ранніх стадіях, оскільки захворювання часто перебігає безсимптомно.

Коли хвороба прогресує, у пацієнтів можуть з’явитися такі симптоми:

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пожовтіння шкіри та білків очей;

нудота;

біль у верхній частині живота, спині або боці;

свербіж шкіри;

підвищена втомлюваність;

потемніння сечі та зміна кольору випорожнень.

За прогнозами, до 2030 року рак підшлункової залози може стати другою найпоширенішою причиною смерті від онкологічних захворювань у США.

Нагадаємо, онкологічні захворювання не завжди дають про себе знати специфічними симптомами. Раніше ми повідомляли, що першими сигналами можуть стати зміни в самопочутті, яким людина тривалий час не надає особливого значення.

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